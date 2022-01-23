“大离职潮”说明劳工市场新常态

来源：香港01

作者：汤文诗

踏入本月以来，英国的新型冠状病毒肺炎确诊人数持续下降，首相约翰逊（Boris Johnson）周三（19日）宣布各种防疫措施将会在27日结束，各个行业亦因为预期将恢复正常运作而加快招聘步伐，以应付经济复苏后的各项需求。无奈的是，除了早前英国货运业出现严重的货车司机短缺情况，不少企业在疫后举行的招聘会都能够感受到劳动人口短缺的压力。特别是，英国国家统计局周二（18日）公布了最新的就业统计数字，单单在去年10月至12月期间，全英的职位空缺就已经增加至历史高位120万份，而就业人口虽然已经远胜疫情前的水平，达到2950万的数字，但是空缺比例依然高企，反映人员短缺问题持续紧张。

一般意见都认为这些劳动力短缺与早在2021年疫症放缓时已初步形成的“大离职潮”（Great resignation）有关，很多雇员选择离开本来的职位，只是因为疫症期间的各种心理因素和经济原因， 情况很快就会恢复正常。然而，这场“大离职潮”却可能比想像来得严重，而且揭示劳工市场正在转变，甚至新的政治气候和风潮亦可能正在形成，改变往后的经济、社会形态。

世界要求更关怀和保障的工作环境

所有数据表面上都似乎印证了英国的就业市场如财政大臣辛伟诚（Rishi Sunak） 接受访问时所言“劳动市场正在蓬勃发展”，但是这里说的其实是作为雇员的国民心态正在逐步转变。事实上，不能排除这些职位空缺都可能是经济正在复苏的迹象，但不少数字都似乎反映这些空缺只是因为不少劳动人口都不再愿意耗费长时间在工作上，反而更着重合理的工作时间和环境，而且相关趋势不独在高增长、高技术的领域发生，情况更陆续在低技术的工种中蔓延。

不论辞职后是否再次重返劳动市场，劳工对于过往就业环境的不满也是明显的。特别是，过去疫情期间各行各业都饱受煎熬和压力，而且不少工种都经历过一段长时间收入停滞不前、住房和教育成本不断飙升的情况。这种对于工作环境的厌倦，已经陆续发展成不少劳动力对于就业市场的倦怠，甚至不再愿意受这种压榨、剥削的工作环境所折磨，继而选择离开就业市场，或选择其他发展。

尽管不少研究都显示属于千禧后的一代是方为“大离职潮”的主角，但愈来愈多研究调查发现中年，甚至不少以女性和较年长为主的员工亦正在陆续退出就业市场，而且她们都明显地更关注工作环境对生活的影响。其中，不少女性选择退出就业市场都是考虑到工作环境对于她们家庭的影响，尤其是在疫情期间需要照顾年幼子女等；而年纪较长的劳动力更有不少宁愿提早退休，选择不再纯粹为支付生活各项支出而继续工作。

打工仔要求“重新洗牌”

企业赚到尽的时代已经过去

在这个“大离职潮”的社会背景和气氛下，过往雇主和雇员的权力关系已经改变。今日的劳工阶级明显地要求一种新的工作环和模式，各种劳工福利的保障不但成为不可或缺的社会共识，这些诉求更已经身体力行地化成行动向充满剥削的工作环境说不。而在这个时候，作为政府的仍然一味为企业和资本考虑，而处处维护他们的利益，最终就只会是进一步被这种社会气氛和环境所唾弃，因为现在改变的不独是就业市场的结构，更是全球社会在大疫症过后已陆续朝向社会主义、福利保障发展。

更值得说明的是，要当机立断地回应这种呼声的已不独于政府和政策制定者，作为资本家的雇主亦需要考虑如何更合理地对待员工的薪酬待遇。各种压榨的方法早已经变得不合时宜，甚至只会令企业的业务进一步萎缩。本周二（18日）， 政府统计处公布最新的失业率下跌至3.9%，就业不足率亦由1.8%下跌至1.7%。我们虽然至今难料香港是否亦将迎来“大离职潮”，但这个时候仍然拖延落实各种劳工保障，例如法定假期、 废除强积金对冲，处处维护资本家和企业利益的政府又可以不预见所有可能发生的情况吗？值得留意的是，香港的劳动人口总数已由2020年同期387.4万跌至去年底382.4万，这又代表怎样的趋势？