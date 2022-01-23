拜登缓兵计 普京没在怕

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国总统拜登20日在白宫提出警讯，俄罗斯随时可能攻打乌克兰，并说美国已协同盟国做出因应。国务卿布林肯21日在瑞士日内瓦与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，他同意美国会在2月以书面方式回应俄方提出的安全保证要求，但俄国并未同意立刻自乌克兰边境撤兵，仅说未来要看美方回应再说。此显示，尽管乌克兰危机并未化解，但原先俄乌之间一触即发的战争可能暂时获得缓解。

的确，俄罗斯总统普京善于制造危机，主导议题，让美国为首的北约国家手忙脚乱。他先是让俄罗斯偕同白俄罗斯在乌克兰边境举行军演，加上乌东地区分离主义分子的骚扰，让乌克兰政府军三面受敌。

美国情资并显示，俄罗斯已派遣大批特工潜入乌克兰，伺机破坏乌克兰电力系统、机场等公共设施，并制造俄军入侵的藉口。此外，俄罗斯并在乌克兰边境陈兵10万大军，摆出一副随时准备攻打乌克兰的架式。

布林肯20日飞抵德国柏林，与英、法、德三国外长共商因应乌克兰危机之道，决定四国对俄罗斯采取一致立场。在21日与拉夫罗夫会晤后，布林肯同意将在2月针对莫斯科提出的安全保证要求，提出1份书面回应。俄罗斯在去年12月对美国提出1份安全保证清单，要求美国为首的北约国家不得同意乌克兰与东欧国家加入北约；北约不得东扩，而且不得在乌克兰与东欧国家建立新的军事基地。

为何布林肯同意2月针对俄罗斯的安全保证清单提供书面答复？首先，美国可藉此争取时间做出更好的准备，1个月左右的时间，可让华府在军事部署与后勤补给做出更妥善的安排。其次，美国在这段期间可进一步整合与北约盟国之间的歧见。尽管布林肯在柏林已取得英、法、德3国外长的支持，但在寻求更多北约盟国支持方面，美国还有很多努力的空间。第三，除北约盟国之外，美国可在这段期间拉拢更多国家对俄罗斯施加压力。

而俄罗斯明知美国采取缓兵之计，为何要同意美国拖到2月再提出答复？首先，虽然美国与北约盟国不同意俄罗斯的要求，但美国为首的北约国家却不希望爆发战争，看在普京眼中，自然觉得有机可趁。其次，时间再怎么拖，普京也不在乎，因为达信心满满，认为主动权并非操在拜登手上。第三，1份最新民调显示，37%的美国人民认为拜登上任1年的政绩不及格，半数以上美国人民认为拜登软弱。

普京显然认为，在国内支持率不高的美国总统在国际谈判再怎么努力也不足为患。目前的谈判虽然暂告段落，危机延缓到2月，看似峰回路转，但是2月以后，拜登能否有效化解乌克兰危机？看来普京更笃定。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授