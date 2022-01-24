香港“洪门宴”处置方案料周二公布

来源：香港01

作者：沙半山

港区人大代表洪为民生日会爆疫风波，转眼间已过了21天，涉事官员、议员陆续复工，其中被林郑月娥点名批评“尤其失望”的民政事务局局长徐英伟，最快周二(25日）早上复职。不过，沙半山听闻，港府高层决定从严处理“洪门宴”事件，徐英伟作为抗疫重要一员，罪责最大，连同已是第二度“犯聚”的入境事务处处长区嘉宏，有传两人可能齐齐“落镬”（被开除）。

徐英伟、区嘉宏周二复工

“洪门宴”风波爆出当日，林郑已迅速指示特首办主任陈国基、公务员事务局局长聂德权作详细调查，她上周二（18日）出席行政会议前表示，事件不会不了了之，完成调查后会向公众交代。有政圈人士向沙半山透露，其实陈国基约一星期前已提交调查报告，但并非林郑刻意放慢处理，而是现时正值政治敏感期，有关方面不想添烦添乱，因此一直呈“半天吊”状态。

不过，随着徐英伟、区嘉宏等官员日前离开竹篙湾，加上今日完成七天居家自我监察，二人如无意外周二（25日）复工，有传林郑月娥会趁明天出席行会前见记者，公布调查结果。林郑“处置”徐英伟有几个方式，包括谴责、调职甚至问责下台，沙半山听闻，若徐英伟须离开局长岗位，较大机会是自行请辞，承担政治责任。

事实上，《香港01》早前也引述消息指，政府正研究从严处理15名出席“洪门宴”官员，徐英伟因两大原因，罪责最大，一是徐英伟是唯一一名官员长时间在餐厅逗留并用餐；二是徐英伟作为主要抗疫官员，清楚知悉政府抗疫工作及疫情情况，包括政府正研究措施减少市民不必要的外出和聚会。

至于入境处长区嘉宏，去年3月已因参加恒大饭局违反限聚令，向公众致歉并称会“汲取教训”，但不到一年又涉嫌违反限聚出席“洪门宴”，更被指无使用“安心出行”应用程式，政圈预料其仕途或行人止步。

倘徐“落镬” 聂德权料兼任民政局

有政界中人表示，若徐英伟丢失官职，理论上由副局顶上，因距离政府换届只剩下五个多个月，难以另觅人选，例如上届梁振英政府任期尾段，陈茂波升任财爷，马绍祥即“坐正”发展局长。不过讽刺的是，这一次徐英伟副手、民政局副局陈积志也有份出席“洪门宴”，事后就“敏感度不足”公开道歉，只是因短暂停留而毋须入营隔离，若由他顶替局长之位，恐怕也难以服众。

因此最大路、最合理的选择，自然是由聂德权继续兼任民政局长，直至政府换届，以减少人事变动和震荡，而且“三耳局长”（指聂德权）也是政府抗疫大员，除负责谷针计划，也可统筹调动公务员在前线打仗，若能发挥“双重积极作用”，也可望为日后升官晋爵加分。

有资深建制派表示，特首选战即将开打，林郑定必从严处理事件立威，若有人乌纱不保，除为特区政府民望止蚀，也可显示林郑做事不偏不椅，徐英伟可能不幸成为“洪门宴”的牺牲品。

