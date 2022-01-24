来源：中时新闻网

经国七海文化园区及蒋经国总统图书馆22日开幕，蔡英文总统与前总统马英九、台北市长柯文哲等排排站，蓝白绿一排站，难免引人遐思，蔡总统致词时表示，“蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问是当前台湾人民最大的共识”。

蔡总统对蒋经国显然有一定的肯定评价，否则不会出席这个场合，说出这番话来；民进党立院党团总召柯建铭表示“互相尊重历史，不应再搞意识形态”。退辅会副主委李文忠上周也才说“肯定蒋经国贡献，民进党中央不见得会反对”。但民进党前立委段宜康在脸书贴文批“既然如此，当初何必要我们推动转型正义？”

促转会建议北市府将经国园区改名，台北市长柯文哲反驳，“如果不能以历史的角度保存园区，身为市长的我，未来一定会后悔”。蒋经国过世34年，至今仍是“中华民国”历任总统中最受民众肯定的一位，但就是有一群人痛恨他的威权统治。

蒋经国早年掌管军队政战系统，外界认为他是特务头子，应为白色恐怖负责。不过，当年台湾面对的是东亚的朝鲜战争、越战，还有两岸的古宁头、一江山、八二三等，一场又一的战争。蒋经国“反共保台”是退此一步即无死所，是烽火战乱下的悲歌。但他晚年选择了本土化与民主化道路，为李登辉的宁静革命奠定基础。

蒋经国推动十大建设、任用优秀文官、创造经济奇迹、壮大台湾，他个人勤政爱民、无私奉献，身后未留下任何个人财产，推动政治改革、开放大陆探亲，蒋家权力华丽转身。

说起来，民进党是蒋经国改革的获利者；李文忠说“民进党中央不见得会反对”只是刚好而己，蔡总统说蒋经国保台的立场“是当前台湾人民最大的共识”则是还给蒋经国迟来的历史公道。