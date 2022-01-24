台湾问题仍是中美冲突的潜在引爆点

来源：中评社

最近在拜登执政一周年之际，中美许多智库举办了各种形式的研讨会，分析评估中美关系的走势与对策。美国卡特中心与中国人民争取和平与裁军协会日前举办的线上研讨会上，前美国国务院代理亚太助卿董云裳表示，她最关心中美如何处理台湾问题，认为台湾问题是中美之间最危险的引爆点，敦促中国大陆找到一种方式扩大与台湾人民的交流。她说，由于大陆和台湾之间欠缺沟通渠道，华盛顿在这个问题上处于主导地位，但不认为这是处理这个问题最好的平衡方式，希望两岸关系能够回到稳定的管理上来，这是为稳定中美关系所能做的最重要的事情。

我们认为，中美关系是全球最重要的双边关系之一。中美双方都非常清楚，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，也是最危险的议题。

但是危险的根源不在于中国大陆，而在于美国。中国大陆反复强调，坚持和平统一、和平发展、融合发展的方针不变，并积极推动两岸交流，毫无疑问是两岸关系最重要的稳定力量。而美国，一是基于大国竞争和遏制中国的需要，不断加码打“台湾牌”，挑战中国的核心利益；二是基于美国国内政党竞争或政治人物的私利，不断操作涉台问题，刺激中国的敏感神经；三是基于特定既得利益团体的需要，升级美台关系、制造两岸紧张，为持续升级、扩大对台军售制造口实。所有这些都可能损害中国的核心利益，成为中美之间潜在的引爆点。

我们认为，中美关系错综复杂，维持中美关系的稳定、加强务实合作、管控分歧，对中美两国都异常重要；台湾问题是最可能的冲突引爆点，值得各方高度关注和防范，其中关键在美国。