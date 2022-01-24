主动出击防重蹈覆辙 官民防疫须同仇敌忾

《明报》社评

Omicron（奥密克戎）横扫欧美之后，终于杀到香港。虽然特区政府之前对此早有警示，呼吁严阵以待，但是仍然难逃失守厄运。上周三逸葵楼发现确诊个案后，没有采取立即封楼禁足措施，大厦居民如常上班外出，导致很多受感染的居民将病毒外溢到多个工作地点，“举棋不定”的决定为害深远，但现在不是追究责任的时候，政府应该主动出击，亡羊补牢，限制葵涌村从事高危工作的居民继续外出上班，将扩散疫情的风险降到最低。同时，围封地区的卫生问题，以及居民排队检测可能造成的染疫风险，也要采取切实有效措施。

当断不断反受其乱 逸葵楼疫情已扩散

香港上次出现一天过百宗本地感染在2020年12月10日，本月22日一天125宗本地感染个案，大部分跟葵涌村关联，当中有逸葵楼居民将病毒带到商场便利店、建筑地盘、医院等工作地点，虽然发现及时，但也难免会进一步扩散而出现第三代、第四代传播，甚至在其他社区爆发。政府没有及时对逸葵楼实施禁足令，已经汲取教训，22日对映葵楼实施围封禁足，居民必须在五天内每天做核酸检测。

同时被宣布被列为“受限区域”实行强检的芊葵楼、雅葵楼、旭葵楼和晓葵楼四栋大厦，昨天因为只有零星个案而解封，但究竟是否会重蹈覆辙，像逸葵楼先发现有九宗个案仍然是“无掩鸡笼”，到出现20宗个案才实施禁足令，及至昨天出现近百宗感染个案而一发不可收拾。

卫生防护中心总监徐乐坚拒绝就“受限区域”实行强检和围封禁足的标准，给出一个数字，究竟出现多少宗感染个案才需要实施禁足令，专家或许有其科学依据，以及考虑到疫情风险与居民便利之间的平衡。这个决定当然是艰难的，但在最严厉与宽松手段之间，并非只有“放任自流”的选择。

香港的“安心出行”没有追踪功能，政府有诸多借口未能及时改善。食物及卫生局长陈肇始一再呼吁葵涌村所有居民减少外出，从事接触到很多人的高危工作居民暂时不要上班，但工人担忧不上班会丢了工作，只能冒着风险上班。葵涌村是公屋，房屋署理应掌握居民的资料，政府可以从中找出从事高危工作的居民，主动劝喻这些人暂时不要上班，如果雇主是公营机构，也可以联络有关机构，让这些有风险的葵涌村居民留在家里，政府应该主动出击，而不是将行动停留在劝喻层面。

防止疫情从葵涌村扩散是重中之重，而在葵涌村内，无论是实施禁足令的两栋楼，还是要强检多天的10多栋楼，防止疫情在区内蔓延也是关键。现在出现卫生问题以及排队检测可能成为新的感染源，葵涌村居民担心，全港市民也担心。

葵涌村疫情其中一个源头是超级带菌者的清洁工人，现在所有清洁工人都被送到检疫中心，房署已经立即聘请新的承办商负责清洁工作，垃圾堆积问题昨晚起开始得到解决，令人担忧反而是这些新聘的工人，对于防疫标准是否受过足够的训练，特别是对于公共地方的消毒是否合格。卫生防护中心表示，逸葵楼发现很多环境样本带有病毒，而所有居民即使被禁足也要下楼做检测，使用电梯和途经大堂存在感染风险，他们的个人防护，包括戴口罩及勤洗手当然要注意，但房屋署在消除环境污染方面，也是责无旁贷。

既要防止排队检测感染风险 也要限制从事高危工作人员

葵涌村居民在未来几天还要多做几次核酸检测，一下子将检测范围拓展到3万7000名居民，对于采样承办商来说，的确是一个挑战，但政府有责任在设定标准方面加以规范，多派人手协助排队居民遵守相隔一米的距离，房屋署也可以设定不同时段让不同楼层的居民做检测，解决资讯不透明以及居民在某时段过分挤拥的问题，不能简单呼吁居民遵守秩序了事。

对于将两栋大厦围封禁足，需要不同政府部门的协调与配合，现在却发生确诊者延迟送医院，以及密切接触者需要等候多时才送检疫中心，显示政府在执行措施过程中的漏洞。值得关注的不但是在葵涌村发生的，而是要看失误会不会在其他情况重演。

第五波疫情是一场大仗，现在只是个序幕，可能会出现多个区域多个源头蔓延，对政府与全体市民都是一个严峻的考验。政府要应对的可谓千头万绪，更加需要沉着应战，既要高瞻远瞩，预视问题的出现而提前制定措施，也要有缜密的部署，在执行政策过程中考虑到市民的困难。现在需要全港市民同仇敌忾，众志成城齐心抗疫，葵涌村居民承受的困难暂时会很艰难，其他区份的居民也要有心理准备，政府专家袁国勇教授说，估计这波疫情可能维持两个月，市民可能要作出更坏的打算，政府则需要显示，争取提前结束这场战役的决心与魄力。

