不提升警戒 应先公布春节防疫指引

来源：台湾《联合报》

联合报社论

疫情爆不停，台湾防疫指挥中心却拖拖拉拉难以决定疫情警戒是否升级，直到昨天，才宣布年假结束前仍维持二级。目前疫情最严峻的就是高达两百例确诊的桃园，其次为数十例的高雄，其余县市则为零星个案。春节在即，指挥中心若宣布进入三级警戒，民众势必难以接受，仅要求桃园升级也有执行上的困难。无论如何，目前的重点是，指挥中心要拿出可行的“春节防疫指引”供各界遵循；否则，就等着迎接年后的疫情大爆发。

这波疫情不断延烧，除了Omicron病毒狡猾，更重要的原因是指挥中心心存侥幸，以为可以迅速围堵。谁料，防疫网四处破漏，病毒逸散的速度远超过政府的围堵手脚。如今，九天的年假便构成了严峻的挑战：春节间亲友的团聚出游，会透过各式交通工具将未被缉获的病毒带向更远，透过各种聚会将病毒散得更广。因此，指挥中心若无法提出有效的春节活动指引供民众遵循，疫情扩散将不堪想像。

首先，指挥中心必须提出有效的数据，减缓民众对疫情的忧虑。Omicron与Delta病毒最大的不同，在于它散播速度虽快，但引发肺炎重症的机率却低得多。指挥中心对近期三百多例“境外移入”确诊者的观察，许多旅客已接种两剂仍遭突破性感染，但普遍为轻症；仅两例属于中重症肺炎，经治疗两周后均痊愈出院。民众会比较好奇的是，那些经社区感染的案例，是否同样皆属“轻症”？几名被感染的幼童，症状及愈后又是如何？如果指挥中心能提出可信的说明，应能有效降低人们的恐慌。

其次，指挥中心要改变“严禁”与“重罚”的官威心态，并提供便捷的管道，让民众自行检测发现异样。过去两年政府订出严格的口罩与隔离规范，动不动就重手开罚，完全是威权作风，从而引爆不少执行纠纷。如今应改变态度，着重鼓励民众自发自觉，甚至应免费提供快筛试剂供有症状之民众自行检测，以便侦知是需要隔离或就医。“民可使由之”的策略，绝对不如“民可使知之”，这是苏内阁必须觉悟的事。

第三，指挥中心的作为要更透明、公正，不可双重标准，更不要满脑子想着政治和选举。过去两年，指挥中心的记者会不断流于形式，变成“数字报告”的流水帐。每遇情势发生诡异的变化，陈时中总是顾左右而言他，不愿直言无讳地对公众坦白；如此，不仅引发百姓的反感，也导致社会因应的钝化。这波Omicron疫情无法止息，就是指挥中心顾虑冲击年底选举，一直在防疫作为上闪躲、打折所致。包括不满双北的“疫苗护照”跑在前面，指挥中心故意祭出不同措施反制；更扯的是，无疫情的台中市竟在疫情地图上被涂上染疫的颜色，这岂是“无心之失”？

台湾现在是追求“清零”而不可得，许多专家都建议，必须改变心态，学习“与病毒共存”。所谓“与病毒共存”，并不是立刻撒手撤掉所有防疫措施，任疫情自由发展；而是在维持必要的防范下，让意外染疫的民众能早期自我发觉，并得到有效的隔离或治疗。最糟的是，指挥中心还心心念念执着于“清零”，却因春节九天连假的团聚与出游造成岛内疫情大爆发，导致医疗院所届时收治无门，病患怨怒沸腾，而人心恐慌不安，情况就更难收拾。

两年的新冠疫情，民众受够了无尽的管制与恐慌。这次Omicron疫情，台湾能否顺利度过，就要看指挥中心的管制心态是否进化。怕就怕，当其他地方都解封了，台湾还在摸索清零之道。

