疫苗未打好 难奢言与病毒共存

来源：明报

明报社评

香港第五波疫情恶化，感染人数几何级数增加，政府专家顾问不排除疫情需要两至三个月才能受控，围绕“清零”还是“与病毒共存”的议论再起，本地大多数传染病专家皆认为不是时候“与病毒共存”。新冠病毒不会消失，靠疫苗及药物“与病毒共存”，长远是必然兼唯一的选择，不代表现在就一定要行这一步；Omicron致命率较低，也不等于可以将它当成伤风感冒。澳洲在Omicron爆发前“弃清零行共存”，后果是疫情大爆发，无论死亡人数及住院率皆破新高，民生经济无法正常运作。“与病毒共存”是一项大型公共卫生工程，知易行难，事前须做足准备，倘若只是嫌抗疫“麻烦”，抱着放弃主义心态举白旗投降，准备不足就去尝试，势必焦头烂额。

星澳“弃清零采共存”

后果迥异引以为监

葵涌邨疫情大爆发，累计超过200宗感染个案，荃湾、葵芳、黄大仙出现不明源头个案，令人担心疫情进一步蔓延。政府专家顾问袁国勇表示，香港面对Omicron及Delta病毒株夹击，预期社区将出现更多感染个案，可能需要长达两至三个月才能控制疫情。本港疫情失控，切断社区传播链要花大力气，容易令人萌生不如改采“与病毒共存”的念头。

去年夏天欧美国家带头“与病毒共存”，坚持“清零”的国家地区愈来愈少。随着Omicron极速传播肆虐全球，关于“清零还是与病毒共存”的讨论，不仅在香港出现，最近台湾社会对此也有很多争论。台港两地新冠疫苗接种率相近，同有七成许，台湾民调显示过半民众接受“共存”，只有三成半支持“清零”，台北当局表示，不排除未来“与病毒共存”，但现在仍是继续努力“清零”和谷针。就像本港绝大多数防疫专家一样，台湾方面的传染病专家亦认为，新冠疫苗未打好未打足，别奢言“与病毒共存”。

中美角力激烈，就连抗疫策略亦被意识形态化，然而思考“清零还是共存”问题，必须因应自身状态，实事求是，不应该一开始便落入“西方倡共存、中国倡清零”的政治选边站窠臼。新冠病毒不会消失，“清零”不会是长远目标，终极状态一定是共存，问题在于时机。疫情大流行不久，欧美已全面沦陷，“清零”这个选项早已不存在，靠疫苗“与病毒共存”是唯一选项，社会代价再大也要承受，可是对于控疫表现较好的地区，诸如两岸三地等，绝对可以有不同选择，坚持“清零”是短中期手段，以时间换取空间，为长远“与病毒共存”做好准备。

新加坡与澳洲曾是“清零”抗疫模范生，两地分别于去年夏天及年底改采“与病毒共存”策略，际遇各有不同。新加坡政府最初预期，由“清零”到“共存”，过渡期约为3至4个月；半年过去，目前新加坡情况不算太糟，但当局面对Omicron来袭，一样要收紧防疫措施。澳洲改弦易辙未几，即逢Omicron大爆发，最近试过一天录得超过15万宗感染个案，死亡人数同样破新高，单日超过80人，住院率也升至前所未见水平，医疗系统备受压力。当地民众最初以为“与病毒共存”后，生活就可复常，未料Omicron席卷全国，大量人染疫无法上班，公共服务大受影响，不少商铺无法营业，就连物流亦出现问题，超市货架空荡荡，当地传媒形容，民生经济受影响程度，跟封城时相差不远，一批独立卫生专家和经济学家齐声促请政府修正防疫政策，减慢病毒蔓延。

当然，各地社会背景不一，很多因素都会影响到具体疫情状况，别人成功不代表可以东施效颦，别人失败亦不代表自己做不来，然而总有一些经验教训可以参考。新加坡与澳洲疫苗接种率分别接近九成及八成，香港仍然只得七成许，长者比例尤低。若说新加坡共存之路比澳洲“相对成功”，香港若想效法，各方首先要问，接种率何时才能达至九成或以上水平。香港人口密度远较澳洲为高，单是这一点已令人担心，谷针未成仓卒“共存”，将带来什么后果，加上本港居住环境普遍狭窄，大量感染者纵肯自我家居隔离，一样很容易传染家人及邻舍。

Omicron传染力超强但致命度较低，有些人将它当成流感，然而世卫和不少专家警告，这种想法大错特错，Omicron对未打针者的威胁绝不能低估，“长新冠”问题（即染疫后出现长期后遗症）仍需深入研究，切勿相信“主动染疫更好”。新加坡与病毒共存“相对成功”，与当地政府谷针措施强而有力有密切关。针对小部分仍然不肯打针的市民，新加坡上周起规定，所有未打针者，即使检测阴性亦不准返回工作场所，雇主可用“员工无法在工作场所履行职责”为由终止合约，不会被视为“无理解雇”，换言之，不打针者随时失去饭碗。

共存之路须严厉谷针

做不到就要坚壁清野

世上没有免费午餐，疫下全是艰难选择，没有毋须牺牲的无痛脱困之路，要走“与病毒共存”之路，就要全民接种，就要同意严厉谷针手段，倘若香港社会没有这样的意志，打针率谷不上去，就要继续厉行外防输入内防扩散。世卫专家范克尔克尔夫早前指出，现在认定Omicron肆虐过后疫情大流行将结束，只是一厢情愿，“与病毒共存”成为一些人想弃械投降不再抗疫的藉口。香港现在需要做的，就是继续坚壁清野抗疫，争取时间谷针。