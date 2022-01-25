乌克兰问题上 华盛顿一改“克制”立场

来源：明报

俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势持续，《纽约时报》周日（23日）引述美国官员报道，总统拜登正考虑派出数千名美军、军舰和军机到波罗的海及东欧的北约盟国，最快本周有决定，此举将一改华府为免刺激俄罗斯侵乌而采取的“克制”立场。北约秘书长斯托尔滕贝格昨（24日）亦表示，北约盟国正增派军舰及战机加强东欧的防御威慑能力。

《纽时》引述华府官员报道，国防部高级官员上周六（22日）在马里兰州大卫营，向拜登提出多个应对俄罗斯的选项，包括派兵1000至5000到东欧国家，若局势恶化兵力可能增加10倍。官员称，拜登最快本周会有决定。报道指出，俄罗斯除了在乌克兰边境结集10万士兵，还部署军力在白俄罗斯，令拜登考虑增兵东欧。目前波兰境内约驻有4000名美军和1000名其他北约部队；波罗的海三国的北约驻军也有约4000人。

倘局势恶化可增10倍兵力

哥伦比亚广播公司（CBS）周日（23日）播出国务卿布林肯的访问，他表示即使华府寻求外交途径解决问题，也会专注于加强防御及威慑，“俄罗斯若再采取侵略行动，北约会继续加强部署”。他同日在美国有线新闻网络（CNN）节目中再警告，若俄罗斯再有一兵一卒以侵略方式进入乌克兰，将触发美欧迅速、严厉且统一的回应。

乌俄局势令区内国家忧虑。《金融时报》昨报道，爱沙尼亚总理卡拉斯表示不论俄罗斯是否入侵乌克兰，北约都应加强在爱沙尼亚、拉脱维亚及立陶宛的军事部署，并间接呼吁美国驻兵在波罗的海国家。拉脱维亚昨也呼吁北约增兵在“欧洲的东翼”加强防卫。

北约国增派军舰战机至东欧

北约秘书长斯托尔滕贝格昨表示，北约盟国已指示部队待命，并调动军舰及战机加强北约在东欧的部署。他称，北约会继续采取所有必要措施保卫盟友。北约表示，近几天丹麦决定派一艘护卫舰到波罗的海地区及部署4架F-16战机到立陶宛，西班牙也正派船支援北约海军，并考虑派战机到保加利亚，荷兰4月起部署两架F-35战机到保加利亚，支援北约的空防力量。俄罗斯国会国防委员会主席卡尔塔波洛夫（Andrei Kartapolov）昨称，美国若在东欧及波罗的海国家增派部队，俄方会适当回应。

美国亦可能采取其他措施回应俄国入侵乌克兰。《华盛顿邮报》昨引述美国官员报道，俄罗斯一旦侵乌，美国将以新出口管制打击俄国战略产业，包括人工智能、量子电脑及民用航空领域，也可能更广泛利用出口管制措施，阻止俄国民众取得智能手机、平板电脑和游戏机。该项名为《外国直接产品规则》（FDP）的措施令中国电讯商华为录得有记录以来首次年收入下跌，去年大跌近三成；该规定阻止华为获晶片供应，虽然晶片在美国以外地方生产，但使用美国技术或工具。

研出口管制俄战略产业 加强威慑

报道指出，华府官员正与欧洲及亚洲盟友制定有关规则，旨在阻止出口关键零件予俄罗斯的民航、海事等工业。美国官员表示，政府未决定出口限制适用于战略产业或涵盖所有产品。地缘政治风险研究机构欧亚集团科技政策主管特廖洛（Paul Triolo）指出，两种选择均是美国利用半导体供应链作为武器对付一个国家。