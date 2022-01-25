河南水灾说明政治问责不会不了了之

作者：汤文诗

经过接近半年的调查，中国国务院灾害调查组上周五（21日）就去年7月河南水灾发表了调查报告，正式为这场造成了至少398条人命损失、超过1400万人受灾的“自然灾害”作出总结。长达四十多页的调查报告虽以这场大雨是为历史罕见的暴雨洪灾作开首，却同时毫不留情地对各级官员的失职、指挥不善、防灾意识薄弱作出直接和严励的谴责，甚至钜细无遗对地方高层的党委政府、河南省的相关部门，以至公营企业单位的连还过失作出了详细的说明。

即管外界都把报告内容简单理解为“总体是‘天灾’，具体有‘人祸’”，以为事件仍然会不了了之，然而时任河南省委常委、郑州市委书记徐立毅等地方高层据报已被立案处分、问责下台。同时累计已有89名公职人员因为未有妥善处理灾情而遭问责查办，另外亦8名企业人员因为涉嫌违法犯罪被捕。凡此种种都在说明，那种不讲求问责精神、丧失政治伦理的时代已经过去，今后亦不可能再把管治过失高高举起，然后又轻轻放下。

人祸可以误国

从宽则是制造人祸

相信不少人至今都仍然记得当日河南郑州尤如水乡泽国的情境。郑州当日暴雨成灾，地下铁路和京广路隧道竟可以在短短一瞬之间被洪水淹水倒灌，难免令人不寒而栗。尤其令人心有余悸的是，网络间流传着当日致电到大气电波焦急寻亲的录音，甚至在整个车厢被洪水淹没前预录的遗言，还有郑州隧道外过百辆飘浮的汽车，所有的影像片段至今仍然叫人尤如亲历其境，惨不忍睹。几百条人命就是因为官员迟顿反应而牺牲，甚至洪灾过后仍可以欺上瞒下地掩饰灾情，打算草草把处理灾情失当的事实瞒天过海。而今日中国政府作出调查总结，甚至对涉事的官员作出相应的问责查办，不但是抽出官僚体系中的害群之马，更是给予所有为官者告诫警剔。

事实上，官员要为自己的过失而被问责查办本来就不应该令人意外。特别是2014年国家主席习近平早已明确提出“从严治党”；近日中国共产党举行第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议，亦再次强调要应以“零容忍”的态度惩治腐败和溃职的官员干部。这种问责精神本来就是为了杜绝所有人祸的发生。更何况，有权自当有责，有责亦必需要承担，这一番的讲话就是直接说明，问责在当今中国政治体制中有着极为重要的政治份量，官员犯上过失不可能再是随便了事，更是遑论可以置身于事外。

如何处理香港官员的过失

问责原则同样适用

问责的目的本来就是不让个别官员的失职行为火烧连环船地影响社会对于政治体制的观感，并且追究所有涉事者应有的责任，从而杜绝进一步的管治危机。这既是习近平主席所谈论“坚持以零容忍态度惩治腐败”，以及“坚持抓住‘关键少数’以上率下”。因此，不论河南水灾抑或是疫情防控，中央一直以来的态度都是从严问责，务求全国的官员干部都自觉在思想、意识、政治和行动上跟中央保持高度一致，这亦是新时代下的问责精神。

香港实行高官问责制多年，但不少市民却认为看不到高官有真正被问责，由劳工保障“走数”到政治危机处理不当等例子不少。早前在疫情反复之下，亦有问责官员出席生日饭局，未能做到以身作则。特首林郑月娥既已下令调查，更明言事件“不会不了了之”，我们希望行动能比说话更有说服力。如何处理有关官员的过失，我们拭目以待。