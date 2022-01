乌克兰问题源于西方的想当然

来源:香港01

作者:倪文迪

近日,乌克兰紧张局势进一步升温。美国和俄罗斯虽然早前试图通过外交接触寻求降温,然而似乎未有任何成果,据报总统拜登考虑向东欧增派数千美军。乌克兰问题无疑错综复杂,要有效解决并非简单之事,然而乌克兰问题自2010年代起延宕至今多年,欧美国家为什么一直无法摆平?

周日(23日),《金融时报》首席外交评论员拉赫曼(Gideon Rachman)在其专栏撰文〈Russia and China’s plans for a new world order〉(暂译〈俄罗斯与中国寻求世界新秩序的计划〉,将俄罗斯对乌克兰的行动解读为其意欲打破美国世界秩序的尝试。无疑,拉赫曼代表了西方不少精英对乌克兰问题的看法,但这种看法只是将视野放在自己预设立场,而不愿意多从其他角度去看问题的做法。这种偏见不但无助了解问题,甚至可能有份将乌克兰推向深渊。

一切都为了挑战西方霸权

拉赫曼的专栏文章试图将乌克兰现在的严峻局势与近年西方霸权受到的挑战放在一起去讨论。他指出中俄两国纵使野心和目标差别颇大,但因为同样都不满美国单极霸权而结成同盟,并一起挑战现有以美国为中心的世界秩序。他认为世界秩序的改变往往发生在重要战争之后,故此俄罗斯希望借着向乌克兰动武打造新的世界秩序,而中国则希望借的是台湾战争。

然而,自从近现代帝俄时期起,乌克兰对于俄国向来就是门户般的存在,乌克兰的非敌意化为俄罗斯眼中本土安全重大议题。因此,西方意图将乌克兰拉入北约这已超越俄罗斯安全问题的红线,与当下俄罗斯是否要挑战西方霸权无关。另一方面,中国亦一直视收回台湾为民族及历史终要解决的问题,不论西方主导的世界秩序是否要被挑战。

像拉赫曼这种将战争问题推给中、俄的想法,某程度只是西方精英不顾历史发展的想法,将西方霸权没落这个现实所产生的焦虑一厢情愿地套到国际政治关系。其实美国单极霸权的没落只是国家力量之间的相对反映。随着美国出现经济问题而中国经济崛起,两者实力此消彼长,国家势力也自然因此改变。战争虽是催化剂,但不管中、俄是否发动战争也好,美国的实力以至影响力在全球减弱都是时间问题。

西方放下既有视角

近年西方经常将中国和俄罗斯标榜成为系统性对手,然而即使西方与中俄的政治价值观甚至文明存在巨大差异,双方并非不可能和平共存。中国根本就无意与西方动武,即使是中国视为内政问题的台湾,中共至今还是坚持以和平方法以实现统一。俄罗斯或许较中国更可能动武,但其坚决反对乌克兰加入北约,本身也是在寻求与美国和西方国家和平共存,更何况其经济实力对美国的威胁其实也不大。

大国能否共存的关键,在于国与国之间能否做到互相谅解,并且务实地解决问题。就以乌克兰为例,如果西方的精英认定这是俄罗斯藉此要打倒西方霸权的棋子,而不去了解俄罗斯的想法,那战争可能难以避免。设身处地,1962年古巴导弹危机时,美国本土同样受到严重安全威胁,假如当年的苏联不时及时意识到问题的严重性,那核战可能一触即发。

随着国际局势及经济发展,美国及西方“一言堂”的时代已经过去,西方不可能再像以往处理国际问题。西方精英在看待与中国和俄罗斯等国家的问题时,亦应该及早放下成见,多了解对方的想法。