英女王登基将满70周年 但质疑君主制声浪高涨

来源：路透社

今年为纪念伊丽莎白女王登基70周年而举办的庆祝活动，将掩盖对这个显赫王室家族来说不那么愉快的现实：英国君主制正在受到质疑，这在过去70年的大部分时间里是无法想象的。

从她儿子安德鲁王子(Prince Andrew)面临的美国性侵案，到她的孙子哈里王子(Prince Harry)夫妇指控王室存在种族主义，伊丽莎白的家族很少面临这样的审视目光和损害声誉的头条新闻。伊丽莎白现年95岁，于1952年2月6日成为英国女王。

民众对女王极其敬重，因此在她活着的时候，有着近千年历史的君主制看起来很安全。但接下来的事情就不那么确定了。

“对多数人来说，君主制和女王是同义词，”反君主制组织Republic的首席执行官Graham Smith对路透表示。该组织已加大了宣传力度。

“一旦女王不在位了，舆论会怎么想就很难预料了。”

他表示，虽然结束君主制只需要议会通过一项法案，但极有可能先要举行一次全民公投。”

白金汉宫表示，为庆祝伊丽莎白女王的白金禧纪念，6月将举行为期四天的庆祝活动，届时将让“国人对女王70载公职抒发意见”。

一位发言人对有关君主制长期未来的问题不予置评。

支持者认为女王可以起到稳定作用，并指出君主制通过旅游业给英国带来经济利益。反对者则认为，这种制度是在保护不应获得的特权，部分资金要靠纳税人来买单，一些王室成员的行为也削弱了这种保护。

根据去年12月的一项调查，民调显示绝大多数人认为应该保留君主制，83%的人对伊丽莎白持正面看法。但对王室而言也有一些令人担忧的迹象。

去年11月，巴巴多斯不再尊奉英国女王为国家元首，查尔斯的受欢迎程度大大降低，而且在年轻人中的支持率在下降。民调显示，30岁以下人群大多都支持废除君主制。

对一些英国人来说，让英国首相约翰逊深陷其中的丑闻和特朗普担任美国总统期间的混乱，也使得拥有民选国家元首的吸引力降低。

当权派也依然坚定地支持王室。

没有迹象表明执政的保守党会支持结束君主制，而主要的反对党工党在2019年的大选中惨败，部分原因就是其前党首被认为缺乏爱国主义精神。

王室成员自己也意识到，他们必须如何适应一个不断变化的世界。