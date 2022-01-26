蔡英文并未真正认识的蒋经国

来源：台湾《联合报》

联合报社论

蔡英文出席“经国七海文化园区”开幕，肯定蒋经国“坚定保台”；一番“尊蒋”言论，引发政坛莫大波澜。蓝营唯恐她“接收蒋经国路线”，赚取中间选民认同，显得不知所措。绿营则乱流四起，阁揆苏贞昌称“莫忘独裁者满手血腥”，派系领袖段宜康呛她“莫名其妙”，昔日文胆姚人多则讥她“价值真空”。看来，蔡英文要接收经国先生资产并不容易，至少民进党内共识贫乏。

那天，绿蓝橘白领袖剪彩同框，映衬背后播放的蒋经国在台历史影像，这穿越时空的交会是近年罕见的政治景象。蔡英文认为，透过蒋经国图书馆提供的资料，能让台湾社会更深入地了解并公正评价，有助化解分歧。这席谈话，具有总统超越政党的高度，值得肯定。但对照促转会发函要求“经国七海文化园区”改名，以及绿营的炮声隆隆，不免令人怀疑，“尊蒋”或只是绿营的政治操作。

蔡英文发表“尊蒋”言论，无论是从追求自己的历史定位出发，或在藉蒋经国的“反共”合理化自己的“反中”，其实都是因为看到了台湾民众对蒋经国的评价历久不衰。蔡英文说，“蒋前总统主政期间面对的两岸、外交挑战，依然是我们面对各种变局的重要参考。”这点，恐怕是她主政六年心有戚戚焉之感受。

然而，蒋经国在台湾留下的诸多政经建设资产，并不是蔡英文信手拈来，三言两语即可转嫁承接的。在一般民众心目中，蒋经国1970年代在行政院长任内进行的十大建设，不仅让台湾摆脱能源危机的困顿，也为台湾打下经济起飞及工业化的强大基础，这点任何人都无法抹杀。苏贞昌等人想用“威权统治”的污名涂销蒋经国的建设功绩，完全是褊狭之见；而促转会要求改名，则更等而下之。

除了经济建设，蒋经国任内推动的政治改革，也是台湾走向民主化的重要关键。国际学者探讨台湾的民主化，都认为蒋经国任内解除戒严、解除党禁和报禁、开放台湾民众赴大陆探亲等措施，是台湾民主的重要里程碑。如今，民进党想把这些成果“整碗捧去”，说成是自己抗争而得的成果，是扭曲了因果。蒋经国打开了政党政治之门，让多元政党在台湾有良性竞争的机会；而反观民进党如今在国会滥用“一党独大”的粗暴，则不断使政党政治恶化而退缩。

蔡英文如今欲藉蒋经国的“反共”来强化她“抗中”的正当性，这恐怕也是一种“错接”。蒋经国的“反共”路线并不是“反中”，亦非“台独”；而是为“全中国人的福祉”反对共产主义，把国家分裂问题寄托于“制度竞争”的解决。然而，民进党却是放弃“制度的竞争”，改走“地域切割”的自我限缩，蔡英文则更自愿成为美国的反中棋子。从这点看，蔡英文的“反中”和蒋经国的“反共”，完全南辕北辙。

再者，蔡英文引述蒋经国的谈话，说中华民国能生存至今，是因“坚决反共不妥协”。实则是，蒋经国的谈话是在美国与台断交时所发表，宣示绝不与中共接触谈判；不妥协是说给美国人听，要求美国支持台湾，同时也为安定台湾民心。蔡英文今天面对的台湾处境，会比蒋经国时代危急而孤立吗？在时隔三十多年之后，蔡英文的两岸对策竟仍是蒋经国的反共路线，完全不符合“后冷战”两岸经济高度互相依赖的现况，岂不脱离现实？

蒋经国时代从威权到民主，是台湾共同走过的历史。国民党无法维护这项资产，让人徒呼负负；蔡英文想要“借用”，却不是真的了解蒋经国。