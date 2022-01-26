在蔡英文尊蒋前 台湾早已价值错乱

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

蔡英文尊蒋，民进党炸锅，新潮流轰她莫名奇妙，苏贞昌指桑骂槐，提醒她“莫忘独裁者满手血腥”。昔日文胆姚人多三发面簿，严肃指出“总统，你错了”，姚无官一身轻，难得多话，细数蔡英文如何价值错乱，甚至点破府内连日动员媒体替总统洗地，吹嘘小英是去抢神主牌。

文胆千字文对上新苏系炮火，免得有人借神主牌杀人，他抖出府内操作舆论，阻止英粉护主出征深绿，危机扩大。姚再三澄清不是蔡幕僚，却长怀护主之心；但价值混乱这件事，早在尊蒋前，蔡英文和民进党已摧毁台湾许多重要价值，姚人多期待的“道德化身”已是报废的人设了。

姚人多不满总统拿转型正义作政治角力与攻防，主张政治上有些价值不该被交换。但讽刺的是，促转会一成立就是政治角力场，因辅选有功得到位子的副主委张天钦，自称是东厂，要藉除垢把新北市长候选人候友宜“操作”掉。更有甚者，学运档案被民进党派系拿来爆料，作掉初选对手。这些转型正义里充满着肮脏的政治交换与攻防，会比蔡英文尊蒋高尚吗？

蔡英文追求执政价值，为了胜选，绿营有什么事不能交换？网军为了她批赖打韩，人格毁灭无所不用其极，绿营政客上行下效养网军，逼死公务员毫无愧意。政府利用侧翼进行社会控制，再加上检警司法恐吓，相比蒋家统治的线民监控，更细腻无形；比起动用军警满手血腥，操弄网军迫人社会死亡让更多百姓畏惧。

民进党执政至今，在野时动人的价值所剩无几。四大公投让人看到无数昨非今是，藻礁永存、抵死挡莱猪与扞卫公投民权，政治誓言一旦挡到蔡英文，都被辗得灰飞烟灭，反核也得为日本核食让步，除了台独党纲留在神案上，什么价值不被典当换成选票？

12年前姚人多劝说蔡英文接手民进党时，就该知道她是“党国之女”，家族与威权统治有着千丝万缕关系。这些年，她配合幕僚完成许多政治表演，但她也是平常人，和许多台湾人一般，对蒋经国有历史情感，这是来自大时代的基因密码，不会被民进党论述高手磨洗殆尽。更何况，对一个蹭流量起家的政治人物，尊蒋助长人气有何不宜？绿营人士与其责问蔡英文，该问的是：为什么台湾人忘不了蒋经国？

也许绿营人士已看出，蔡英文和李登辉一般，用台独骗到选票后，自动接续蒋经国路线，回到中华民国法统寻求历史定位。她丢下民进党的人设，准备追逐下一个政治高峰，却砸坏绿营的政治提款机。