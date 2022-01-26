疫厦围封乱象多 官僚僵化误大事

来源：明报

明报社评

香港葵涌邨疫情爆不停，政府宣布围封邨内第三幢大厦，“震央”所在的逸葵楼，亦因为持续发现新个案，延长围封两天。外界关注应否全邨围封，当局强调视乎疫情发展，观乎过去数天围封情况，就算病毒检测能力真的负荷得来，当局具体操作处理之差，实在令人放心不下。逸葵楼爆疫后未有即时围封，房屋署应对安排混乱，检测现场人流密集，不应前来检测的密切接触者，竟可在场逗留多时，难免令人关注现场发生交叉感染的可能；检测承办商强调“保护员工”，行动不便长者迟迟才获安排“上门检测”，家属周日致电房署热线求助却无人接听。逸葵楼围封5天未断尾，种种甩辘情况，令人觉得官僚处事僵化，但求便己而不是便民。

房署处理惹质疑

居民忧交叉感染

第五波疫情处于上升轨道，昨天本港新增93宗本地感染个案，当中6宗源头不明，初步阳性超过70宗。疫情新火头乍现，荃湾有大厦出现垂直传播，部分住客要撤离，至于葵涌邨这个旧火头，情况仍然严峻，昨天确认感染及初阳个案再增64宗，全邨累计276人中招。继最先出现疫情的逸葵楼，以及之后爆疫的映葵楼，夏葵楼多层不同坐向单位亦有人感染，涉及至少13人，显示大厦环境有病毒传播，政府昨早宣布围封夏葵楼至本周六早上，住客需要家居隔离5日，成为葵涌邨第三幢需要围封禁足的大厦。

Omicron潜伏期一般3至4天，逸葵楼围封禁足，原定为期5天，昨天本是最后一天，惟因连日仍有多达双位数的住客证实染疫，政府决定延长围封两天，住客要忍耐多两天才能“重获自由”，当然无奈，然而大厦疫情未断尾，围封令延长亦属迫不得已。葵涌邨疫情大爆发，16座大厦有12座爆疫，应否封邨议论纷纷。夏葵楼上周六因发现感染个案，纳入强制检测，事隔3天证实疫情扩散需要围封，有夏葵楼居民表示，近日有持阴性检测证明住客获准离开，宁可早些围封，当局则表示，是否围封邨内更多大厦，需要视乎疫情发展。

封邨影响万计居民，当局希望慎重行事，可以理解，然而更令人关注的是，倘若葵涌邨疫情不幸再扩大，当局是否真有足够执行力，将围封工作做好。当局之前围封逸葵及映葵楼，已甩辘频频问题多多，若不及早谋划，加强统筹，做好应变预案，万一疫情恶化，只怕“倒泻箩蟹”，出现更严重甩漏。

上周四逸葵楼爆疫，根据专家说法，当晚到场视察，曾建议立即围封禁足，惟政府未能及时动员足够人手执行围封令，最初仅采强检，差不多过了一天，政府才落实封围。事后当局辩称，很多工作不是“按一下掣”就行，然而种种迹象都显示，房屋署等相关部门对执行围封检测缺乏准备，过去有围封经验的民政事务局等，在事件中却未见有何角色。

回看葵涌邨疫厦围封处理，决策当局和房署明知邨里外判清洁工多要接受检疫隔离，理应一早想到要临时安排人手，在做足防护下，处理围封楼宇清洁工作，无人清理运送垃圾的情况，一天都不应该出现。另外，逸葵及映葵楼不少居民也投诉检测安排失当，围封首两天问题尤其严重，两幢疫厦流动检测站持续大排长龙，轮候近一小时不在话下；居民们不断要上上落落做检测，但升降机及大堂走廊空间有限，通风不足本已容易交叉感染，更甚是房署信息发放差，部分密切接触者并不知道原来要留在住所，照样落楼排队等检测，有密切接触者在场逗留了个多小时，凡此种种，都增加了传播病毒的风险，有近一两天才出现症状的居民怀疑，自己是在围封期间落楼做检测而中招，倘若情况真的如此，将是莫大讽刺。

政府督促官僚办事

灵活调动人力资源

房署表示，工作人员有在两幢疫厦公共地方展示通告，提示感染者及同住家人勿离开住所，并有致电相关住户提醒他们毋须到检测站，惟有居民反映，房署有关告示张贴在升降机内，人多挤迫下根本看不见；致电联络相关住户方面，署方未有交代何时起有此安排，理论上，如果署方做得到位做得早，不应一再有密切接触者搞错落楼等检测。政府表示，行动不便长者可以要求上门检测，居民可以先致电房署热线，再由房署通知承办商。承办商周一早上表示，房署评估哪些居民需要上门采样，他们暂未收到上门采样通知，另一边厢，有居民则投诉，他们一早已按程序为家中长者登记上门检测，但周末周日均无人上门，直至周一再致电房署热线，同日下午才获安排。疫厦长者“遗漏”检测，外界容易联想是否因为周末周日放假，房署无人跟进，导致出现类似情况，当局有责任向公众解释。

疫情严重，外界关注当局检测能力是否足够，政府表示有足够能力应付，如有需要会向内地求助，除了调动不同部门人手协助，政府还征用临时人手，应付围封等工作。控疫如救火，控制葵涌邨疫情是当下首务，官僚僵化按章工作，但求方便自己多于便民利民，没有应付紧急事态的决心，不可能将控制工作办好。决策者必须发挥强而有力的统筹领导角色，善用手上人力资源，更要督促官僚机构，办好抗疫大事。