香港政府官员明白市民的感受吗？

来源：香港01

作者：汤文诗

因应葵涌邨确诊个案增加，香港行政长官林郑月娥周二（25日）宣布从即日起夏葵楼须围封五天，逸葵楼的围封亦再延长两天，期望市民体谅。她同时透露，防疫措施估计将不可能在年初四大幅度放宽，但目前仍然在评估所有方案的可能性，将在本星期内进一步公布。

林郑表示，“完全明白葵涌邨受影响的居民听到刚才的宣布都会不开心、很焦虑，但我在此希望大家谅解”。面对葵涌邨日前检疫的乱象，林郑亦表示“调动了来自10多个部门……超过1,800名同事参与，亦动员了一共六个检测承办商在葵涌邨各处设立了10个流动采样站，目前可以提供每天30,000人次的采样”。

特首无疑在数据上非常掌握防疫工作的情况，不同政府部门的公务员相信亦为这波疫情疲于奔命。然而，为官者要明白市民的感受是具体而实在的，若防疫、检测及检疫工作的效果未如理想，最终一系列的数据对于他们而言其实都只是冷冰冰的数字。

特首工作虽努力 市民却未见成果

特首很可能仍然不接受社会对于抗疫工作不力的批评，但目前香港既没有杜绝病毒从外地输入，内部亦未能维持社区清零，社会期待已久和内地以至世界的通关遥不可及，在疫情两周年之际一切尤如要推倒从来。政府官员若真的和市民身同感受，便应该明白除了叫市民体谅之外，社会更需要的是见到政府工作的具体成效。

特别是葵涌邨受影响的居民，他们不但被禁足于家中，而且部份居民更因为缺乏药物等物资而变得手足无措，甚至邨内卫生情况据悉亦一度恶劣起来，还好的是情况已逐渐得到改善。而对于近日政府一系列雷厉风行的防疫措施，社会虽然无奈可奈可地接受，但不少市民的生计及生活再一次被疫情而打击。纵然特首口中政府已努力工作，但无法否认，与市民切实的感觉却形成落差。

早前官员在疫情反复期间出席生日派对，林郑周二虽然以“希望能够在农历年前”作个交代，但仍然未有承诺具体时限。一些人甚至对于特首的调查可能已经变得无感，而原因只是因为他们已经哀莫大于心死。

特首称要让市民感受情绪

为官者更要懂得市民感受

周二记者会结束之际，林郑月娥被问及何以未有戴上口罩。她解释是希望清晰地向市民传达讯息甚至感受她的情绪，包括看到当刻她忧虑而没有笑容的表情。但换个角度看，比起市民感受到官员的感受，或许官员更加要明白市民的感受，包括一些人无奈甚至愤怒的情绪。

下星期便是农历年之末。农历新年作为华人社会最为重视的日子，市民本来可以在除夕晚饭过后共逛花市年宵，假期间一家人聚首一堂，一扫近年的闷气。而如今不但花市年宵早被取消，晚市堂食恢复无期，入夜后本来仍百业畅旺的闹市部份亦已变得乌灯黑火。到底什么时候方可以看到政府的抗疫成效，这大概就是官员此刻要知道的市民的感受。

