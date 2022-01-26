中国应超前部署全球升息潮风险

来源：台湾《旺报》

旺报社评

通膨来势汹汹，美国联准会政策由鸽转鹰，原本计划6月开始缩减购债，现在不但提前到3月，还要完全停止QE不再购债。升息时点也准备从原定的12月提前到3月，幅度也可能从温和的1～2码，拉升到3～4码。美国的升息循环即将启动。接下来，在资金潮流动下，许多先进经济体将跟进升息，引爆全球升息潮。

资金流向恐将逆转

面对全球金融情势剧烈变化，北京作为全球新兴市场的领头羊，却逆势而行，为“稳经济”为而逆向降准、降息。日前人行以提供市场充裕流动性并刺激经济为理由，继去年底全面降准0.5%后，再度调降1年期中期借贷便利（MLF）及7天期公开市场逆回购利率各10个基点（0.1%），外界解读为“变相降息”。随后人行副行长刘国强更进一步表示，尽管当前8.4%的平均存款准备金率不高，一旦中国经济及金融运行出现状况，仍不排除持续降准的可能性。

盱衡中国当前经济情势与中共领导层维稳的决心，再次降准的机率不小。从中国国家统计局刚公布的数字可看出端倪，2021年中国经济成长率写下亮眼的8.1%，不仅高于年初设定的6%目标，也优于市场普遍预期的8%。不过，若逐季来看，可以发现经济成长幅度从2021年第1季的18.3%，一路下滑到第4季的4%。预估今年第1季在18.3%的高基期下，GDP数字不会好看。

更令人担心的是，最近疫情蔓延，让封城与管制措施更加严格，连带也重创内需消费市场。尤其是近年来在经济与产业结构加速调整过程中，消费已逐渐取代投资跟出口的角色，成为中国经济最重要的贡献来源。根据统计，近十年（2011～2021年）中国消费对经济成长的平均贡献率，高达55%。如果不计2020年-6.8%这个离群值（outlier），这个数字更是超过6成，达到61%。倘若消费无法摆脱疫情冲击，经济下行风险势必加大，人行宽松立场就必须持续下去。

中国货币政策方向显然将与先进国家背道而驰，分歧的货币政策，会带来什么问题？可分两个层面观察，一方面中国资金将由净流入变成净流出，这不只会加剧中国金融市场的震荡，也会加大北京经济调控的难度，让接下来经济走势，将更难预测与掌握。

中国货币政策逆向

这一两年来在疫情干扰下，中国经济表现得如此亮眼，除了与生产面的供应链有关外，资金持续流入让金融情势得以稳定也是一个关键因素。国际金融协会（IIF）调查指出，2020及2021这两年新兴市场总共吸引7635亿美元非居民资金，其中光是中国吸收的净流入资金比重就超过6成。如果单看最近1个月（2021年12月），流入中国股市及债市的境外资金高达226亿美元，是整体净流入资金的135%（代表其他新兴市场为资金净流出）。一旦资金流向逆转，中国稳经济将更加艰难。

另一方面，在货币政策分歧下，全球升息循环过程所带来的外溢与共伴效应不能轻忽。特别是随着金融全球化加速发展，资金移动阻力更小、速度更快，这类外溢与共伴效应会随着移动的便利而放大，甚至形成金融危机，进而反噬实体经济。历次重大金融危机事件，背后多少都是资金快速移动所造成的结果。从1990年代初期中南美洲的通货危机，到2008年全球金融海啸，都是以美国升息循环作为起头，最后以金融危机爆发作收。

2021年底中共中央经济工作会议提出需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，让中国今年经济形势，显得更为严峻，也逼使人行在货币政策上不得不与全球逆向而行。短期这种作法，对经济或许可以起到一定支撑作用，但不能忽视的是，由此衍生的资金外流风险与货币政策分歧下的外溢与共伴效应，可能对本已脆弱的经济，造成二度伤害。对于陷入保5攻防战的当局来说，短期利益与中长期风险，恐怕必须更精准拿捏。