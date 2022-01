BBC能否跟Netflix竞争？

来源:明报

作者:陈帆川

一直想“阴干”BBC(英国广播公司)的英国执政保守党,三番四次拿Netflix跟BBC比较,认为人家也透过订阅制赚个盆满钵满,为何BBC还要躲在牌照费的保护伞下,逃避市场竞争?

目前BBC绝大部分收入,来自向英国国民征收的牌照费,但当局决定于2027年取消牌照费。百年老店前途未卜,其中一个讨论方案,就是实行订阅制,让观众自费收看。

新闻难赚钱 易受金主影响

然而,BBC不能跟Netflix直接比较,因为后者没有报道新闻,而众所周知,新闻很难赚钱,也很容易受金主影响而左右报道中立性。将BBC的剧集和娱乐部分分拆出来,放在收费墙后,新闻部分则继续由全民支付,似乎是比较能维持其中立性、又减少国民负担的做法。

不过这做法,相信难以获得保守党政府同意,因为它“阴干”BBC的原因,不会是因为娱乐部分吧?

虽然香港人未必能感受得到,但订阅制确实是全球大势所趋。据路透新闻学机构(Reuters Institute for the Study of Journalism)一年一度的调查发现,全球近八成受访媒体认为,订阅制将是今年的主要收入来源,击败于2020年排第一位的“显示广告”收入,意味大部分媒体意识到,叫读者付钱看新闻,比起在版面上堆满广告信息更能赚钱。

公共广播照顾各方受众

那么BBC能跟CNN(美国有线新闻网络)和《纽约时报》一样,在私营下仍能维持新闻质素吗?这并非不可能,不过公共广播的价值除了中立报道,还有照顾包括少数族裔、伤残人士、低下阶层等各方受众,BBC更是照顾全球受众。根据路透的调查,近一半新闻机构主管亦担忧,订阅制会令新闻报道集中照顾富裕和教育水平高的读者,因为他们才是付钱的一群。

笔者举个例子:BBC新闻即使行收费制,相信不影响它报道英国首相约翰逊“派对门”丑闻,以及乌克兰、俄罗斯局势等大事,因为读者喜欢看;不过它会否仍然报道在英港人的权益问题?会否仍然以达到五成女性读者为目标?可能未必,因为他们不是主要订户。

最近看过BBC王牌访问节目HARDtalk,嘉宾是李梓敬,节目水准一贯地超卓。以前很多香港传媒人认为,跟建制派对谈,内容很沉闷;至于亲民主派媒体,则主要透过“耻笑”建制派制造话题。但从BBC过去跟汤家骅、叶刘淑仪等的访问所见,双方唇枪舌剑,也可以非常精彩。如果BBC他朝无法维持水准,也是香港人的损失。

作者是新闻工作者、文化评论人