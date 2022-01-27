BBC能否跟Netflix竞争？

来源：明报

作者：陈帆川

一直想“阴干”BBC（英国广播公司）的英国执政保守党，三番四次拿Netflix跟BBC比较，认为人家也透过订阅制赚个盆满钵满，为何BBC还要躲在牌照费的保护伞下，逃避市场竞争？

目前BBC绝大部分收入，来自向英国国民征收的牌照费，但当局决定于2027年取消牌照费。百年老店前途未卜，其中一个讨论方案，就是实行订阅制，让观众自费收看。

新闻难赚钱 易受金主影响

然而，BBC不能跟Netflix直接比较，因为后者没有报道新闻，而众所周知，新闻很难赚钱，也很容易受金主影响而左右报道中立性。将BBC的剧集和娱乐部分分拆出来，放在收费墙后，新闻部分则继续由全民支付，似乎是比较能维持其中立性、又减少国民负担的做法。

不过这做法，相信难以获得保守党政府同意，因为它“阴干”BBC的原因，不会是因为娱乐部分吧？

虽然香港人未必能感受得到，但订阅制确实是全球大势所趋。据路透新闻学机构（Reuters Institute for the Study of Journalism）一年一度的调查发现，全球近八成受访媒体认为，订阅制将是今年的主要收入来源，击败于2020年排第一位的“显示广告”收入，意味大部分媒体意识到，叫读者付钱看新闻，比起在版面上堆满广告信息更能赚钱。

公共广播照顾各方受众

那么BBC能跟CNN（美国有线新闻网络）和《纽约时报》一样，在私营下仍能维持新闻质素吗？这并非不可能，不过公共广播的价值除了中立报道，还有照顾包括少数族裔、伤残人士、低下阶层等各方受众，BBC更是照顾全球受众。根据路透的调查，近一半新闻机构主管亦担忧，订阅制会令新闻报道集中照顾富裕和教育水平高的读者，因为他们才是付钱的一群。

笔者举个例子：BBC新闻即使行收费制，相信不影响它报道英国首相约翰逊“派对门”丑闻，以及乌克兰、俄罗斯局势等大事，因为读者喜欢看；不过它会否仍然报道在英港人的权益问题？会否仍然以达到五成女性读者为目标？可能未必，因为他们不是主要订户。

最近看过BBC王牌访问节目HARDtalk，嘉宾是李梓敬，节目水准一贯地超卓。以前很多香港传媒人认为，跟建制派对谈，内容很沉闷；至于亲民主派媒体，则主要透过“耻笑”建制派制造话题。但从BBC过去跟汤家骅、叶刘淑仪等的访问所见，双方唇枪舌剑，也可以非常精彩。如果BBC他朝无法维持水准，也是香港人的损失。

作者是新闻工作者、文化评论人