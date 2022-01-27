防俄“断气牌” 美牵线卡塔尔援欧

来源：明报

为了应对俄罗斯就乌克兰问题威胁切断对欧洲的能源供应，美国前天（25日）表示，正协调能源出产国及公司增加并保障对欧洲的供应。华府宣布，中东国家卡塔尔君主塔米姆（Tamim bin Hamad al Thani）下周一（31日）将访问白宫。路透社引述消息表示，塔米姆将协助游说卡国天然气商在俄乌正式爆发冲突时，转移部分供应至欧洲。

《纽约时报》形容，美方协调向欧洲供应能源，有如重演“柏林空投”（Berlin Airlift）——即1948至1949年苏联封锁德国柏林时，以美国为首的西方阵营军队对当地民众空投逾200万吨食物、燃油等物资。

纽时﹕如重演二战“柏林空投”

美方有官员警告，俄罗斯如执意将其油气供应武器化，将为其经济带来后果。《纽时》指出，俄国经济高度依赖油气销售，占其国民生产总值超过三分之一。华府又准备限制向俄国出口其与盟国生产的高科技部件，以遏制对方航天等高科技产业的发展。

但美国及欧洲盟友合力应对俄罗斯威胁“断气”存在暗涌，德国因有逾半所需天然气依赖俄国输入，加上目前领导联合政府的社民党传统上对俄友好，因此对俄态度至今“不愠不火”，拒绝向乌克兰提供武器，惹来欧洲盟国质疑。英国首相约翰逊周二称，正通过外交说服德国采取进一步行动。德国周三承诺，会向乌克兰提供5000个头盔。