比特币试验离地　萨尔瓦多失败可料

来源：香港01

作者：倪文迪

美国联储局即将加息，国外资本市场自年初便一直低迷。近日再加上乌克兰战云密布，市场波动更显急剧。美股道指于本周一（24日）曾一度跌超过1100点，随后尾市却又市急速反弹至倒升数十点。同样，作为近年资本市场新宠的加密货币近来也经历了巨大波动。以比特币为例，它去年11月最高位时曾报68000多美元，至周一最低位时则被“腰斩”至33000美元。

高风险的金融产品大起大落本来并非什么奇事，然而对于期望加密货币可以成为真正交易媒介的人来说，这却无疑是个非常坏的消息。刚好去年9月起，中美洲小国萨尔瓦多（El Salvador）便正式将比特币与美元并列为该国的法定货币，成为世界首个给予加密币“法币”资格的主权国家。如今观之，这场经历了三个多月的“实验”恐怕是以失败收场。

比特币作日常交易困难重重

经济常识告诉我们，一个理想的交易媒介必须要有稳定的购买力。如果一种货币的价值在短期内不断有“过山车”式的变化，其购买力无法作出稳定估计，最终只会令一般用家放弃使用，即使定为法币也会出现拒收及黑市交易等问题。显然，在两个月内价值腰斩的比特币很难满足到理想货币的基本条件。

事实上，当地普遍民众根不不愿意使用比特币作日常交易，有九成民众都不接受使用比特币。所谓的“法币化”，只是政府带头以国库买入它来“炒币”。尽管近日比特币的价值大跌，但萨尔瓦多总统仍然坚持继续加仓，早几日他又在社交媒体宣布买入了410个比特币，估计总共持有1,500至1,800个比特币。

政府将储备大量变为比特币，相当于将国家金融体系押注在比特币之上，对该国的经济稳定性更有很大威胁。近日，就连国际货币基金组织（IMF）也公开警告萨尔瓦多，并发表声明敦促该国政府尽早放弃将比特币视为法定货币。

施政不可离地

萨尔瓦多比特币的实验失败不单反映了该国政府将国家财政押注风险资产，更反映了领导层离地万丈的政策思维。该国领导层一厢情愿地以为只要将比特币定为“法币”，再加一些利诱政策使足以令人民改用比特币，殊不知人民根本不卖帐。

多数人民使用货币都是用作日常交易，并非拿来充当投机资产。就算是富有国家如美国，也不是每个人都有意愿投资比特币等高风险资产，更何况萨尔瓦多的人均GDP只有3,800美元，仅是美国的不足6%。比特币根本没有作为日常交易货币最需要的信用度和方便性，失败其实早可预期。当初推出“法币化比特币”政策的决策者，连人民基本需求也弄不清楚便推出这么高危的政策，实在足以为天下之监。

香港施政者虽然未至于会用公帑“炒币”，但施政有时亦不够贴地，最终想像与效果往往有很大落差。远的包括政府处理反修例示威完全离地，才使问题变得如此严重。而自疫情以来，不少防疫政策都被批评离地，例如曾经禁午市堂食使工人得在路边吃饭，最近因Omicron爆发推出的围封强检，也未能第一时间尽力照顾好被围封市民的日常起居。又例如去年底通过的“劏房租管”条例，又未有考虑到长约及先行加租等问题。这些问题其实都沿自于政府不够“贴地”了解真实民情，也反映了施政仍有改善的空间。