乌俄战云密布 岂可归咎德国？

来源：香港01

作者：倪文迪

随着乌克兰边境局势愈趋紧张，美国以至各北约同盟国亦先后调遣更多部队到东欧前线。全球各国都密切着视当地形势变化时，德国在这次乌俄问题上的取态却连番遭到美国媒体评击。《纽约时报》质疑德国新任总理朔尔茨（Olaf Scholz）没有决心应对俄罗斯对乌克兰的军事侵略，《华盛顿邮报》更有评论讽刺德国为“派对中的讨厌鬼”，不满德国在应对乌克兰危机时与其他盟国貌合神离。

无可否认，来自德国社会民主党（SPD）的总理朔尔茨，在这次乌克兰问题上并没有采取与美国和北约一致的态度。美国和其他北约盟友在过去一星期加紧向乌克兰提供军事援助，德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）在上周五（21日）却表明不会容许爱沙尼亚把德制武器提供予乌克兰。另外，德国亦一直未有跟随北约对俄罗斯实施的制裁措施，反而坚持继续与俄罗斯推进北溪2号天然气管道的合作计划。

然而，美国媒体这一系列口诛北伐，正正反映美国和北约问题之所在，而且继续暴露了其视角偏差和缺陷。

以美国视角看待全球问题

美国媒体对德国的态度作出猛烈批击，甚至要求白宫向柏林当局进一步施加压力以阻止俄方的军事行动，反映美国建制精英仍然在以自大的视野目光和标准看待全球问题。事实上，假如俄罗斯、乌克兰之间真的发生军事冲突，理论上最应为之紧张的是邻近的德国而非美国才对。这不但因为德国地理上位处欧洲中心，而且德、俄两国的距离本来就十分接近，所以一旦战争爆发，区内势力均衡自然会受影响，同时亦很可能导致德国需要直接面对俄罗斯这个强邻。

不过，正因为俄罗斯对于德国的潜在威胁如此明显，柏林当局更需要和莫斯科维持对话和友好，而不能轻易地将自己跟美国或其他北约盟友的立场捆绑起来。举例来说，爱沙尼亚政府官员曾经接触柏林当局，寻求将一批德制的装备交付到乌克兰手上，立即遭到德国政府以“向乌克兰运送武器目前无助于化解危机”为理由拒绝。德国在野党基民党领袖默茨（Friedrich Merz）亦指出，一旦对俄罗斯采取制裁，首当其冲的将是德国本身，因而主张继续以对话和沟通解决问题。

捆绑无助解决问题

早在70年代冷战期间，当西德总理布兰特（Willy Brandt）早已意识到在处理处理和苏联的关系时不可能完全跟随以美国为首的西方体系，故此提出与其东面各社会主义国家保持友好的东方政策（Ostpolitik）。布兰特任内一直与莫斯科保持沟通和对话，明确承诺西德将会放弃使用武力，又承认当时苏联的欧洲边界，更为此签订了1970年的《莫斯科条约》，换取了柏林危机后一段长时间的和平局面。因此，今日与其说柏林无意向莫斯科施加压力，倒不如说美国的政治精英不了解德国切身处地处理欧洲问题的方法，仍然打算以捆绑的方式向俄罗斯施加压力，其结果恐怕未必有助缓解今日在乌克兰边界的僵局。

更何况，德、俄之间多年来都在天然气等能源问题上合作无间，保持德国作为沟通的角色更是维持地区稳定的关键力量。今日美国所有主流媒体都质疑德国在应对乌克兰危机的立场，而且只强调美国多年来为了协防欧洲而付出的人力物力，不能换位思考解决问题契机，这或许才是今日乌克兰问题恶化的主要原因。