解读中共对台总体方略的三个观察点

来源：中时电子报

作者：赵春山

新年伊始，两岸学界就中共二十大可能推出解决台湾问题的总体方略，进行了不同的解读。大陆新华社提出五个关键词如下：一是国家统一、民族复兴；二是结束政治对立、实现持久和平；三是寄希望于台湾人民、反对台独分裂；四是融合发展、共同市场；五是文化传承、心灵契合。

我认为联系上述五个关键词的中心思想，就是“总体”和“方略”两个概念。总体强调要眼观全局；方略则强调方法和谋略。据此我对中共对台总体方略，提出下列三个观察：

第一是中国的历史观。习近平上任后除了承续其前任的“理论自信”、“道路自信”和“制度自信”外，特别加上了“文化自信”，而最近的讲话又多次提及“历史自信”，这五个自信未来将成为中共的精神指引。“分久必合，合久必分”是中国历史发展的规律，中共认为“台湾问题”是国共内战的延续，最终的解决只有两岸统一，没有其他的办法。

第二是中共的发展观。回顾中共的政治发展过程，从毛泽东让中国“站起来”，邓小平让中国“富起来”，一直到现在习近平要让中国“强起来”。中共的对台政策，始终是和中共的发展目标相向而行。

谈到中共的发展问题，中国现代国际关系研究院院长袁鹏2016年11月说的一段话，让我印象深刻。他说：“从发展上看，中国真正的挑战不是眼前，而是未来5至10年；真正的难题不是国际和周边局势，而是内部的体制变革和社会生态；真正的威胁不是军事冲突，而是金融、社会、网络、外交等非军事麻烦。”发展是硬道理，所以习近平才会强调“战略定力”的必要性，不能因处理“台湾问题”而危害到发展利益。

第三是共产党人的战略观和策略观。习近平强调“时与势”都在中共这一边，这是毛泽东说的“战略上藐视敌人”。如果两岸由分到合是时势所趋，其间也会出现一些可控和不可控的变数，故须审时度势，采取灵活的手段，才能顺利达成目标，这就是“战术上重视敌人”的意义，也是对台总体方略的重点。中共对台政策从武装解放改为和平统一，就是代表战术性的转变。

台海和战问题一直受到国际社会的关注。学者穆春山（Mu Chunshan）曾于本月9日在《外交家》（The Diplomat）撰文指出，希望两岸开战的三类族群包括：一是希望透过战争阻止中国发展的西方国家人士；二是对未来过于理想化的“台独派”；三是天真的“中国爱国主义者”。

我认为在当前的情势下，三类族群都没有市场。因此，今年两岸关系虽仍维持外弛内张的状态，但台海应无爆发战争的可能。

首先，根据王毅在去年年底的说法，今年将要召开的中共二十大，是“党和国家政治生活中的头等大事”。外交工作的主要任务就是，“营造更加稳定有利的外部环境”，其中当然包括台海环境在内。由于两岸关系发展的主动权和主导权是握在习近平的手中，从中共的对台总体方略看，今年没有对台用武的必要性和急迫性。

其次，拜登内外交困，希望在期中选举挽回颓势。尽管前白宫国安顾问奥布莱恩21日受访时说，“习近平正在密切观察俄乌冲突的发展，并且考虑是否决定在北京冬奥后入侵台湾。”但拜登无力东、西两面树敌，也不可能在台海轻启战端。

最后，台湾今年的地方选举，被视为2024年总统大选的前哨战；但最新的民调显示，主张维持现状者仍是民意主流，民众关心的还是经济议题，不预期两岸兵戎相向。

中共对台总体方略是“阳谋”，不是“阴谋”，台湾不能因选举挂帅，刻意视而不见。面对中共的对台总体方略，台湾应有战略上的超前部署，战术上的因应对策。

作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授