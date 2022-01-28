美驻华使领馆“授权撤离”真实原因成谜

来源：香港01

作者：杭子牙

1月26日，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）发布Twitter推文表示，已为新任驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）举行宣誓就职仪式，并称伯恩斯将在美中关系中“为保护和促进美国利益发出强有力的声音”。伯恩斯是一位资深外交官，现年65岁，曾任美国驻希腊、北约大使，还担任过副国务卿，去年12月获美国参议院投票通过担任美驻华大使一职，填补了该职位一年多以来的空缺。

但令人费解的是，就在这一宣誓仪式举行的同时，有报道称，美国国务院拟以“中国疫情状况”为由，批准其驻华使领馆“授权撤离”。CNN在1月26日报道，美国大使馆以“越发严格的疫情管控措施”为由，正式向美国国务院提出请求，允许他们与他们的家属离开中国，从而创下了一国大使获任命后还尚未到驻在国正式就职，而该国使馆工作人员及家属却申请离开驻在国的先例。

最关键的是美国大使馆提出的撤离原因非常离奇，这显然不是一个可以拿得出手的正常撤离理由。也因此，中国外交部发言人赵立坚在当天的外交部例行记者会上表示“美方的决策逻辑令人费解，难以自圆其说”。

赵立坚表示“中国疫情防控严谨科学，防疫策略行之有效，也很好地保护了外国在华人士。中国防疫措施符合《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》等相关规定，充分照顾了外交领事人员的舒适度和正当权益。”

“中国目前无疑是世界上最安全的国家，从最安全的地方撤出，只会极大增加美方人员感染的风险。美方的决策逻辑令人费解，难以自圆其说，中方已就此向美方表示严重关切和不满，希望美方遵守和配合中方防疫规定，认真对待中方立场和关切，慎重考虑所谓外交领事人员授权撤离问题。”

事实上，不光赵立坚对此感到“费解”，在CNN报道美国大使馆正式提出的撤离原因之前，恐怕没有任何一个正常人能够想到，美国使馆提出撤离中国请求的原因居然是“越发严格的疫情管控措施”。

也因此，当媒体传出美国国务院拟以“中国疫情状况”为由批准其驻华使领馆“授权撤离”的请求后，《环球时报》前总编辑胡锡进立刻认为，“美国真的那么干，就是冲着破坏冬奥会来的！”因为“全世界不会有一个正常的政府做出中国疫情比美国疫情更严重，人们在北京上海比在华盛顿纽约面临更大被感染风险的结论。美国驻华外交官最清楚他们及他们的家人在中国享受了什么样的安全和有安全保障的生活自由。”

胡锡进还表示，美国“以疫情为由搞‘授权撤离’，这不是为了防疫安全，而是政治行动，是为了地缘政治目标的流氓之举。他们是要搅北京冬奥会的局，通过制造新冲突劫持国际社会本应投向冬奥会的注意力。”

但从美国的实际做法看，这一推理似乎也难以说通。因为美国大使馆在提出撤离请求的同时，参加北京冬奥会的美国体育代表团正在准备出行，而且根据媒体引述官方可靠消息报道，虽然美国对北京冬奥会进行外交抵制，但是美国官方却一共派出了40多位政府官员随团到北京出席冬奥会，如果美国完全是为了杯葛北京冬奥会，转移国际社会对北京冬奥会的注意力，那它完全没有必要派出那么多政府官员出席，更何况美国大使馆工作人员撤离和杯葛北京冬奥会也缺乏必要的逻辑联系。

所以，为什么美国国务院在为伯恩斯举行宣誓就职仪式的同时，其驻华大使馆却以“越发严格的疫情管控措施”为由提出撤离中国，是一个外人无从得知原因的题目，其答案恐怕要经过若干年后经过外交解密才能为外界所知。不过，中美关系的复杂现状和美国对华政治外交的混乱无序却由此已经得见端倪。