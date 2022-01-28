来源：联合新闻网

作者：徐思文

俄罗斯入侵乌克兰危机不断升高，美国国务院23日下令驻乌使馆眷属全部撤离，使馆非必要人员也可以公费离开乌克兰。国务卿布林肯另在有线电视新闻网“美国国情”节目指出，倘俄、乌冲突恶化，美军不排除介入的可能性。

北约秘书长斯托尔滕贝格曾表示，北约对盟国提供集体防御保证，会捍卫和保护所有盟国，但乌克兰只是一个“合作伙伴”。美国总统拜登虽然向俄国提出严重警告，但是也公然排除美国出兵的选项。

布林肯放话美军可能介入，充分显示俄国并没有因美国警告而软化态度，反而不断向俄乌边境增兵，使情势不断恶化，完全超出美国原先的预料。

俄罗斯一方面调动重兵集结于乌克兰边境，另一方面要求西方国家书面承诺，永不邀请乌克兰加入北约组织，同时北约必须从东欧撤出飞弹系统。但是美国及北约与俄罗斯经过三轮谈判，全然否决俄国要求。

俄国提出此项要求，完全基于维护自身国家安全。因为乌克兰独立后，政府从亲俄转变为亲美态度，不但接受美国军援，甚至谋求成为北约一员。此形势，顿使俄国感觉芒刺在背，坐立难安。

乌克兰紧邻俄罗斯，国力与俄国相去甚远，本应与俄国维持友好关系，和平共存。然而乌克兰近年转向亲美，对俄罗斯而言，宛如乌克兰借着美国势力向俄国咄咄进逼，反弹诚属必然。

如今俄国兵临城下，也可说是乌克兰咎由自取。虽然美国强力支持乌克兰，但是在美俄两大强权较劲中，乌克兰已经完全被边缘化，失去独立自主地位。

台湾如同乌克兰，紧邻中国大陆，本应与大陆和睦相处，和平共存。但是民进党执政后，极力拉拢美国，更不断对大陆恶言相向，使两岸间敌意不断上升。

看看今日乌克兰，想想明日台湾。民进党政府岂能继续恶化两岸关系？难道真想使台湾步上乌克兰的后尘吗？