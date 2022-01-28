特首战提名期“匆忙”延迟　“澳门模式”又看涨？

来源：香港01

作者：林剑

特首“跑马仔”（竞赛）路程大压缩，选管会昨日（27日）终公布2022年行政长官选举活动指引，提名期由2月20日开始，比原先政府初步建议的2月15日为迟。选管会主席冯骅回应时指，该日子并非选管会所定，而是总选举事务主任所定。

多名建制派均表示，北京希望特首选举速战速决，不欲选举期过长导致爱国阵营分裂，立场至今未变，提名期缩短是其中一个“压缩”手法。近日政圈亦有传言，只容一人入闸参选的“澳门模式”，突然又看涨。

指引初稿仍指提名期“2月15日开始”

于“行政长官选举活动指引”的初稿中，所载列的内容仍是2月15日开始提名期，可是选管会于记者会前向在场记者发放新闻稿，列明提名期“已定于2月20日开始，至3月5日结束”，似是“急就章”修改，引起在场记者注意。在记者会过程中，多次有人问到更动日子背后考虑为何，冯骅仅说该日子是由总选举事务主任指定，不是由选管会决定。

总选举事务主任黄文超则指，较早前提交予立法会的提名期只是“初步建议”，政府一直强调，提名期需要宪报公布才算落实，而目前的提名期符合法例的要求：“𠵱家落实咗慨，系政府商讨之后所作出。”（现在落实了，是政府商讨之后所作出）被问到背后的考虑，以及中央政府有没有参与决策，黄文超多番表示“没有补充”。

提名期竟周日开始

在现行法例下，提名期不得少于14日，截止日期须早于投票日前的21日。按此推断，今年特首选举在3月27日举行，3月5日结束提名期刚好符合法例要求，再往前“数够”14天，正好是2月20日。所以最新公布的提名期，在法律框架下可说是“推迟到最尽”。

诡异之处在于，提名期首日定于2月20日是星期日，但政府部门一般周日不办公，“行政长官选举提名公告”也列明，参选人须于办公时间内，亲自将提名表格送递至选举主任，即星期一至五上午9时至下午5时，以及星期六上午9时至正午12时，换言之，提名期定在星期日，参选人便无法“抢闸报名”。冯骅昨回应记者提问时，仅称相关做法符合法例要求，没有进一步解释。

此外，有记者以英语问到为何上届特首选举提名期早在前一年12月就刊宪，今年却迟迟未有刊宪，到1月下旬才开记者会，冯骅的答法也颇为特别：“我们今日举行这个记者会，其中一个原因是我们想等待提名期（we would like to wait for the nomination period）”，似已间接承认提名期是非常赶急之下决定的。

刘兆佳：如参选人实力有分野 一人模式“完全唔出奇”

政界一直有传，由于香港已进入新政治环境，北京不希望特首选举导致建制阵营相争而分裂，因此希望“速战速决”。近日更有传媒引述消息指，原先政府已打算公布2月15日开始提名期，但选举事务处基于北京煞停，要暂缓公布提名期。

有建制人士向《香港01》指，北京一直在“开放竞争”和“一人模式”之间取舍，作两手准备，外界不到最后一刻都不会得悉“真命天子”人选，但总体原则都是避免爱国阵营分化。另一人指，近日有传现在“澳门一人模式”再领先，即只容许一人入闸，由1400百多名选委投下支持票或不支持票。

全国港澳研究会副会长刘兆佳指，单单缩短一个提名期不会达到“团结爱国阵营”的效果，如果阵营内本身有分化，提名期长短都会有。不过他指，最重要的是现在北京需要多一点时间，认真听取各方面意见，研判香港未来所面对的各种挑战，整体考量不同人选的优劣，才作最终决定。

至于“一人模式”，他相信如果选举现身竞逐特首之位的参选人彼此之间并非“势均力敌”，在争取中央和选委支持上，实力有明显差距，最终只有一人入闸“完全唔出奇（完全不感到特别）”。