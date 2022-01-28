英特尔大进击 台积电面临新挑战

台湾《经济日报》社论

历史常见巧合，半导体业发展亦然。英特尔（Intel）的俄亥俄州建厂计划盼能拉近与台积电的距离，46年前，台湾发展半导体业的一个重要起点也恰好在俄亥俄州。1976年工研院电子所以350万美元与美商RCA签订技术移转合约，买进整套IC生产技术，当年电子所派30多人赴美取经，包括曾繁城、曹兴诚等人，这批人在俄亥俄州的Findlay研习，距英特尔未来要在俄亥俄州设厂的地点New Albany仅90分钟车程。

英特尔新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）选择在俄亥俄州建厂展开英特尔重返荣耀的计画，包括他与俄亥俄州的官员并不知道俄州与台湾半导体业发展的关连，俄州官员甚至对媒体表示，俄亥俄州并没有发展半导体的背景，能被英特尔选上是最好的圣诞礼物。

英特尔计划在俄亥俄州投资200亿美元（270亿新元）设立两座先进晶圆厂，预定2025年投产。该厂区未来可能成为全球最大的晶片制造厂区，可容纳八座晶圆厂，预计耗费千亿美元经费。英特尔这项宏大计划既是回应美国“晶片国造”的政策，也必定牵动台积电未来在市场上的竞争态势。虽然台积电创办人张忠谋一向视三星才是台积电的主要对手，但英特尔在基辛格的带领下正急起直追，我们可从英特尔在俄亥俄州的设厂策略，一窥台积电可能的机遇和挑战。

从俄亥俄州当地媒体的报道可知，去年5月3日英特尔接触俄亥俄州展开投资评估，英特尔在美国各地选择了35至40个潜在地点评估设厂，在去年12月25日正式通知将在俄州设厂。在这么多地点中，英特尔选择了一个过去从未投资的地方，其考量点主要有三：更快取得官方补助、稳定的人才供应与可靠的水、电等基础建设。

晶圆厂投资金额愈来愈大，台积电与三星的年度资本支出已分别突破400亿与300亿美元，英特尔目前的资本支出约280亿美元，要赶上前两者除了靠自身的财力投入研发外，另一个方式就是靠政府补助。基辛格近期多次提到先进制程晶圆代工集中在台湾的危险性，呼吁美国国会要尽速通过让美国晶片制造法案（Chips for America Act）挹注资金给英特尔。在宣布要在俄亥俄州建厂后，除了俄亥俄州政府给予长达30年的租税补贴，俄州也同时出力游说国会，希望让英特尔加速取得补助资金。

俄亥俄州虽无半导体相关制造工厂，但当地已有Google、面簿与亚马逊的资料中心，附近又有俄亥俄州立大学等一流学府，为将来英特尔在当地设厂的人才供应提供相当的基础。另一方面，当地水、电与土地供应无虞，俄亥俄州政府也正在兴建新的道路通往未来的英特尔厂区，加上邻近国际机场等设施，都是英特尔最终决定选择落脚的因素。

台积电的挑战在于美国正加大对半导体业的投资，台积电在亚利桑那州的新厂虽也获得美国官方补助，但最终取得的补助规模将低于英特尔，在资本支出的资金战上，台积电还是得靠自己的努力。在人才供应与水电土地等生产配套上，台积电与台湾半导体业面临到的困境正逐渐显现。未来五年是台积电在台湾境内扩厂的高峰期，在新产能还没全数开出前，目前就已传出台湾科技业新进人力供不应求的情况。在水、电与土地取得上，台积电也面临到不小挑战，包括宝山、台中与高雄新厂的兴建，均有各自待克服的事项。

基辛格日前说，英特尔落后台积电与三星的原因是领先数十年后产生的傲慢心态；如今，英特尔动用各种方案要重新夺回市场。虽然市场看好未来几年台积电仍能维持领先，但谦虚观察竞争对手的动向仍是必要，就如孙子谋攻篇所说：知彼知己，百战不殆。