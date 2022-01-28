蓬佩奥访台 魅力犹在？

来源：中时新闻网

作者：谭再利

据报道美国前国务卿蓬佩奥将访台出席“哈利法克斯台北论坛”（HFX Taipei），此项活动原订今年元月举办，但因国际疫情升温，外交部发言人欧江安表示，主办单位已决定顺延到本年其他时间举行。

据了解上述活动系由位于美国华府的独立、非营利及非党派组织“哈利法克斯国际安全论坛”所主导，今年将与台湾智库“国防安全研究院”合作共同举办。外交部表示，洽邀美国现任及卸任政要访问台湾，一向是外交部对美工作的重要一环。

蓬佩奥是前总统特朗普最后一任的国务卿，外交部指出，“蓬佩奥在任内对强化台美关系具有重大贡献，台湾至为珍惜与感谢蓬佩奥给予的支持及长远友谊。”的确，蓬某在美国政坛可谓“抗中保台”的急先锋，也可算是台湾的“抗中代言人”；因此外交部甚早就向他发出邀请，欢迎渠择期来台湾访问；而蓬卸任后也已表达访台意愿。

蓬某的“抗中保台”言论难以胜数，包括曾声称“几乎可以肯定武汉肺炎来自病毒学实验室”，指责“拜登对中政策太过软弱，未能有效对抗中国并追究中国散播病毒的责任”。他也谴责中国大陆要为世界各地数百万人的死亡和数十亿美元的损失负责。近期他还发推文，呼吁美国抵制中国主办的冬季奥运。

蓬氏最受民进党政府欢迎的，莫过于他也提到中国大陆所说的“统一”是错误的，台湾从来就不是中国的一部分。如此让蔡政府贴心的话语，自然会积极地邀请这位“洋和尚来台念经”，继续地诉说民进党人士喜欢听的话，共聚一堂、相互取暖。

不过，蓬佩奥在大陆却是“极不受欢迎的人物”。中国大陆外交部发言人华春莹曾形容蓬是“撒谎、欺骗且臭名昭著的美国政客，他把自己变成‘末日小丑’和世纪笑话”。

蓬佩奥淡出政坛后，似乎没有任何出国访问的新闻，就连他在即将卸任国务卿之前，已经安排好的卢森堡及欧盟之行，也因为激进特朗普支持者占据国会大厦导致暴动，致使卢森堡外交部长艾索柏恩和部分欧盟高级官员拒绝与蓬佩奥会面，国务院取消访问计划。

美国政府官员退休后，可以依据服务年资享有退休金，其他就如平民一般。如今蓬氏得有机会访台，受到蔡政府热烈欢迎，必定备感温暖。不过希望他在访台时，也能顺道安排访问韩国及日本，同时也能带来拜登总统，或者他原来的主子前总统特朗普给蔡总统的口信，如此也可再次展现他的政治魅力犹存！

