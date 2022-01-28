赖清德访洪都拉斯碰了软钉子

来源：中评社

作者：黄筱筠

赖清德以蔡英文特使身分出席洪都拉斯总统卡斯特罗就职典礼，过程也如预料一波三折，软钉子碰不少。卡斯特罗在竞选期间就提到，当选后要跟中国大陆建交，对台湾想必不会多友善。赖原本预定在就职典礼前一天，先跟卡斯特罗双边会谈并捐赠防疫物资，却一度遭洪国方面临时取消，后来又突然通知会面，两人站着谈七分钟，这算是给赖碰了软钉子。

赖清德这趟出访洪都拉斯，行前就有不少评论认为这是蔡英文挖坑给赖清德跳。在出访过程中，问题也一一浮现。首先，台方期待赖清德能在洪国与美国副总统贺锦丽（哈里斯）正式见面，一度传出有机会会谈，但外媒率先报道美方没有这样规划，蔡政府还说会“自然互动”。

后来在美国资深官员透过华府媒体直接说明没有安排“贺赖会”后，台官方才没有一再强调会“自然互动”，只说交涉过程不能透露。蔡政府说法的修正，很可能是美方给予压力，希望蔡政府方面不要公开对“贺赖会”有过度评论，就算真的有互动，也希望是低调进行。

而美方态度转变从低调到公开否决“贺赖会”，中美高层通话很可能就是原因。美国为了自身利益，对台湾政策是可随时调整，公开声明没有“贺赖会”很不给民进党政府面子，让赖清德首度出访就出师不利。

至于赖清德与卡斯特罗见面七分钟，两人站着谈，感觉是很临时的安排，而且洪国方面刻意不想太正式。

根据随团媒体报道，卡斯特罗向台湾媒体表态，希望双方可以继续维持“邦谊”，因卡斯特罗的女儿曾经在洪国政变时，向台湾寻求政治庇护，她非常感激。但她的家人在2009年就遭到军事政变获得台湾庇护，卡斯特罗2021年选前却还说要外交转向，卡斯特罗的说法真的代表台洪关系稳了吗？还是为了内政问题遭受到美方的压力？

赖清德在会面中刻意提到蔡英文交付这次任务，希望“两国”造福人民，赖刻意强调此行是蔡英文交付的任务，是不忘提醒洪国对赖的行为，以及此行美方对他的行为，其实应该都是他代替蔡英文所承受，若这趟出访受到差别对待，蔡赖两人是要共同承担。