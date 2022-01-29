苹果轻松躲过芯片供应危机 只因它是苹果

来源：路透社

在世界各地市场陷入困境之际，苹果成功克服全球芯片供应链短缺问题可说是一个好消息。

但多位分析师表示，还不能这么快下定论。

苹果三个月前警告称，供应问题将会打击其年末旺季营收，但该公司周四公布创纪录的财报成绩，很大程度是受其高阶手机销售的提振。该公司认为情况有所改善，只不过仍有一些供应短缺。

TECHnalysis Research首席分析师Bob O’Donnell表示，“对于苹果而言，其已经摆脱大部分的供应限制问题，但对于其他业者而言不必然是如此。”

从电动车制造商特斯拉到半导体设备业者科林研发(Lam Research)等公司都再次对供应链问题发出警讯，声称此一问题将令今年生产持续受限，而许多产业也因为供应链出问题而瘫痪。

像苹果这样规模较大的业者拥有庞大的采购实力、产品需求畅旺、同时又有能力为自家产品下客制化订单，半导体业者通常会给予优先服务。而苹果的高阶芯片价格高昂，对于芯片制造商来说颇具吸引力。

这基本上意味着苹果拥有优势，能够比竞争对手更快取得部件供应。

然而大和资本市场分析师Lou Miscioscia指出，苹果高阶芯片获得更好服务的同时，其在部分低阶芯片的供应面临和许多其他业者同样的问题。

苹果iPad所使用的芯片技术属于较旧世代，执行长库克向分析师表示，这些较旧芯片的供应特别吃紧。iPad第四季销售额下滑14%。

库克表示，较旧芯片供应问题在第四季相当突出。他说，“与12月当季相较，我们的确认为3月当季供应限制问题会有所改善。”

特斯拉创始人兼CEO马斯克表示，旗下各个工厂的产出都将受到供应链问题限制。“因此芯片供应仍是一大问题，尽管已较去年改善，”马斯克向分析师说道。

科林研发提到新的供应面挑战，包括感染Omicron变种病毒的人数激增导致货运及物流更加混乱。该公司称进入2022年前几周，包括半导体在内的特定零部件相当稀缺。

分析师及半导体行业高管仍期望供应链问题将在今年稍晚缓解。

“对于产业而言这仍是一大问题，但苹果可能是一大例外，”William O’Neil + Co科技业分析师Romeo Alvarez表示。