未来须与病毒共存 并非现在躺平借口

来源：香港明报社评

香港疫情仍在上升轨道，政府专家顾问认为要2至3个月才受控制，不少人则争论应该“清零”还是与病毒共存。Omicron传染力强潜伏期短，切断传播链难度，有可能比之前几波疫情为高，然而未打够针便放任其传播，肯定大错特错。Omicron死亡率较低，在微观层面，意味个人一旦染疫死亡风险较小，可是在宏观层面，当社会有大量人感染Omicron，死亡人数依然可以很惊人，最近美国单日死亡个案突破3000，仅次去冬疫情高峰期，正是一个例证。真正的与病毒共存，绝不等于躺平；就算未来大流行结束，冠病变成风土病，亦不一定意味它杀伤力低如伤风感冒，防治工作依然要做好。假“与病毒共存”之名放弃抗疫，是当下社会需要警惕的迷思。

清零或共存争论多 摆正心态警惕迷思

农历新年将至，香港疫情何时受控，仍是未知之数。政府专家顾问推算全港至少有90条传播链，担心难以及时追踪，政府则强调已加强个案追踪，相关人手倍增至500人，有专家则认为需要2000人才足够。疫情动态清零，重点不在于“不失不漏永无个案”，而是纵有失漏出现疫情，影响范围有限，可以迅速扑灭。内地在这方面一直相当成功，香港虽有持续改进，依然有所不及。Omicron传播力强，反映其繁殖率的R0值估计介乎7至10之间，比流感的1.3高出多倍。香港动态清零能力受考验，最近有本地医学界人士以至饮食业代表认为，政府应改变防疫策略，与病毒共存。

两岸三地是全球少数仍奉行清零策略的地区，面对Omicron挑战，三地政府或官方专家的取向，大抵都是现在继续“清零”，同时努力谷针，为未来做两手准备。简言之，清零只是短中期应付手段，并不是长远目标。Omicron的流行，标志全球疫情来到十字路口，经过两年多折腾，很多人早已厌倦抗疫，多国政府也无政治资本再厉行控疫措施，与病毒共存是长远必然方向，但对一些渴望尽快解除防疫措施勿再阻住做生意去旅行的人，与病毒共存却成为了“马上弃械投降”的藉口。看待疫情心态不摆正，自然容易形成很多迷思，Omicron“杀伤力低”、病毒“流感化”、疫情大流行终结在望、变成风土病后便不足为惧等看法，当中都掺杂了很多主观愿望或迷思。

Omicron死亡率明显低于之前的冠病毒株，从个人层面也许是好消息，因为这意味染疫者出现重症死亡机会大减，可是从社会集体角度，Omicron带来的人命代价一样很沉重，即使它的杀伤力真的“仅如”流感，由于传播力高出6至8倍，倘若打针率不够高，依然可以死很多人。美国这一波疫情，最近单日死亡人数升破3000，比去年夏天Delta疫情以至前年初首波疫情时的数字都要高，仅比上个冬天最惨烈一波单日死亡逾4000人为低。加拿大最近单日死200人，更几乎直逼上个冬季最高峰。

英国疫苗接种率达九成，胜过美加，近期单日死亡逾400人，单论数字远比之前两波（前年初及上个冬季）为低，然而必须指出，当时英国政府防疫松懈，令该两波死亡人数多得特别离谱。台湾控疫专家小组成员李秉颖指出，就算英国单日只有300人疫下亡，依然反映Omicron夺命甚于流感，疫情并未完全轻症化，这是台湾医疗系统无法承受的。倘若香港现在马上与病毒共存，单日死亡人数60、70甚至近百，社会是否可以接受，所有人都要想清楚。

冠病病毒“轻症化”，病毒本身有所变弱可以是一个因素，但更大原因是很多人打疫苗有抗体。冠病病毒变成一般流感，当然是全人类共同愿望，Omicron的出现，令人觉得有此希望，可是不少外国传染病专家指出，病毒变异方向不从人愿，传播力加强之余，杀伤力也可以变强，不一定如公众想像般“只会变弱”。Omicron席卷全球，乐观者认为，当绝大多数未打针的人感染它并对病毒产生抗体，其他人又打了针，冠病疫情大流行就会终结，然而这只是“最理想”情况，科学家明言，难以预测Omicron自然染疫产生的抗体能维持多久，全球疫苗分配不均，穷国成为病毒变种温床，押注不会出现更厉害变种，跟玩俄罗斯轮盘未必有太大分别。

染疫死亡可接受度 东西方看法有分别

世卫总干事谭德塞直言，认定Omicron为冠病“最后变种”是危险想法，不能假设它将为大流行带来“终局”。就算世卫目标得偿，今年中全球逾七成人口打了针，促成大流行年底结束，冠病病毒成为风土病，不代表它一定变弱。要知道，在很多地方，肺痨、麻疹等也是风土病，若无足够防治药物，这些“风土病”一旦爆发，同样可以带来沉重人命及社会代价。

与病毒共存是一个很阔的概念，由完全撒手不管到维持一些防疫措施，可以有很多组合，不同国家与病毒共存，具体做法可以很不一样，并非每个都像英美澳洲般，采取所谓“let it rip”任传播的做法，这一波疫情，不少“与病毒共存”的国家都曾推出各种防疫限制措施，倘若香港一些行业人士以为，与病毒共存等于毋须防疫生意照做，将是大错特错。韩国去年11月实行与病毒共存，面对Omicron疫情进退失据，防疫政策松紧一再摇摆，结果还是要采取类似香港关闭处所或限制营业等措施，当地卫生专家指，不同社会文化对于染疫死亡人数的接受度明显有别。东亚社会在这方面，跟西方无疑颇有不同。