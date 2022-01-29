保卫“经国牌” 国民党要拿出具体行动

来源：台湾《联合报》社论

台湾总统蔡英文肯定前总统蒋经国“反共保台”的谈话，引发绿营反弹，也激起国民党的危机感。国民党主席朱立伦回应说，蒋经国路线就是国民党路线，欢迎民进党跟随，但不应以片面事实来扭曲其立场，他并以“四个路线”对比凸显经国路线与民进党路线的差异。这番论述固然有理，但更大的问题是，国民党在保卫“经国牌”专利权时，有何具体举措能师法前人争取民心？

蒋经国在台湾的治理，主要是他在上海“打老虎”失败后，随即来台参与国民党的改造，两条脉络息息相关。在俄国共产训练下成长的蒋经国，喜欢走入群众；他说过，“贫富不均、社会不平是一切纷争之根，我愿以打贫富不均为一生奋斗之目标。”他毕生抑巨富，戒官商勾结；以农为本，坚持米粮价格保护庶民政策。蒋经国之所以受到台湾民众肯定，就在他坚苦卓绝的改革作风，让国民党得以在台湾生根茁壮。然而，这种“和群众站在一起”的精神，却已不易在当下的国民党找到。

蒋经国为了延续国民党生机，他曾说过“时代在变，环境在变，潮流在变，本党不能不变”，因此极力推动行政革新，包括以“催台青”政策加速国民党本土化的改造。从林洋港、李登辉、吴伯雄以降，都是当时受提拔的台籍政治菁英，让国民党与社会草根更能结合，而救国团更是蒋经国结合青年支持并促使国民党不断换血革新的机制。类似的眼光和设计，在今天的国民党已不复可见，年轻人无从参与国民党的决策，更遑论高举改革中兴大旗，年轻人闻风景从的现象。

由于民进党的霸道和打压，不仅国民党面临前所未见危机，连台湾几十年的民主成果都岌岌可危。然而，许多国民党人显仍未澈底意识到这个危机。党中央每天都有断炊之危机，虽有半数县市首长执政，却因他们刻意保持距离，让国民党陷于“随人顾性命”的窘境。面对这种分崩离析的景象，国民党始终没有激荡出从废墟中重建的火花，常为现实所困，疲于奔命。相形之下，权力在握的民进党尽管派系争夺激烈，在重要议题上都能放下分歧齐心“打群架”，更使国民党处于被动因应态势。国民党中央必须右手强化立法委员在国会的监督力，左手号召地方诸侯衷心团结，整理论述，关怀基层，才有奋力一搏的机会。

尽管国民党当下处境艰难，但再怎么苦，其实也比不上蒋经国时代的艰辛。蒋经国创办救国团，推克难精神，推团结自强运动，都是在挫败难局中设法无中生有，要让中华民国的命脉得以延续。他不仅以时代精神筹谋对策唤醒民众，凝结力量，鼓舞士气，谨慎将事，更以具体政绩来争取民心，维持中华民国宪政体制于不坠。

正因蒋经国心中常惦记着人民与社会，因而勇于举债推动十大建设，勇于改革解除戒严，勇于开放老兵返乡探亲，甚至企图突破美方限制研发核弹，不因国际难关局限政府突围的试探。试想，当年政府既要照顾随政府来台军民，又要面对台湾社会转型的挑战，哪一项挑战不艰鉅？但蒋经国敢坚持原则直球对决，这种勇气与魄力，当今蓝营领导人谁能企及？

朱立伦主席可以用蒋经国的政绩来驳斥蔡政府的诸多不是，但也应用他的教训来自省国民党的诸多缺失。今天的国民党，要保卫“经国牌”的传承，就要发扬蒋经国坚苦卓绝的精神，在逆境中淬励前进，否则只是空打一场“经国牌”的口水战而已。

