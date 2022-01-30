东乌危机瞬息万变 美俄欧乌四方博弈

来源：明报

明报社评

看似一触即发的乌克兰危机瞬息万变，又现缓和迹象。乌克兰总统泽连斯基发表讲话，敦促国人保持冷静，又指摘西方“制造恐慌”；法国、德国、俄罗斯和乌克兰在巴黎和谈后，同意维持东乌克兰停火，两周后柏林再谈；同时，在美国和北约书面回复，明确拒绝俄罗斯有关不能将乌克兰纳入北约的要求后，俄方并未断然关上谈判大门。不过，战争的导火线并未拔除，美国总统拜登日前预言，俄军很可能在2月对乌进攻，美国在重申不会派兵直接援乌的同时，又向东欧增兵。美国的图谋、俄罗斯的算计、欧盟的不甘和乌克兰的挣扎，令这场地缘政治大戏，愈来愈露出真实的戏码。

俄乌冲突呈安全两难

扩大危机基辅忧被弃

俄乌冲突是典型的“安全两难”（security dilemma），2014年基辅示威推翻了亲俄政府，作为报复，俄罗斯吞并克里米亚半岛，并支持东乌俄语区闹分离，战事遂起，8年间1.4万人丧命。疫后两年乌经济低迷，泽连斯基支持度下挫，为提升民望，他一面向东乌增兵，一面希望修改停火协议，连串举动刺激俄罗斯，从去年起屯重兵于俄乌边境，引发这场举世瞩目的危机。

对乌克兰来说，希望藉这场危机拉美欧落水，即使不能收复失地，至少也能加入北约，纳入美国保护伞下。故希望危机扩大，却又害怕遭美欧出卖。泽连斯基的降温言论，可能既受法德等国压力，亦受拜登“小规模侵袭”（minor invasion）失言刺激，与拜登通话后，担忧仍未消除。

对俄罗斯而言，乌克兰是与北约的缓冲区，东乌则是其与乌克兰的缓冲区，担心西方把乌东地区变成反俄前沿，而从乌克兰发射的导弹，只需7至10分钟就可击中莫斯科，故有唇亡齿寒之感。普京今次发难，也有地缘政治算计，他觑准华府战略转向，集中精力在印太地区对付中国，遂就安全议题开天索价，即使达不到目的，也可获同情分，提高国内民望。同时，疫情正令欧洲国家经济虚弱，冬季能源需求甚殷，也令莫斯科有牌可打。惟以国力看，俄国难以发动大规模战争，虚张声势成分居多。

美国是危机的最大得益者，利用危机，可继续打压俄罗斯，也是强化美欧关系的“黏合剂”，放大乌克兰危机，还可离间俄欧关系，限制欧盟离心倾向；不过，美国也不愿直接军事介入乌克兰危机，最新民调显示，多数美国人都不支持直接派兵支援乌克兰。所以，拜登和防长奥斯汀都反覆强调，不会派兵入乌。

出于印太战略的需要，拜登甚至有意缓和对俄关系，但面临诸多牵制。外有包括乌克兰在内的东欧国家，即所谓“新欧洲”，他们恐俄情绪强烈，不希望美国对俄退让；内部则既有包括军工利益集团在内的深层政府（deep state），他们希望藉与俄罗斯紧张关系，转移国内问题视线，又可在战争中牟利。还有政治精英中一批仍具影响力的“冷战斗士”，他们一直想控制欧洲，始终把俄国当作“第一对手”。

危机扩大美国得益多

制裁俄国欧盟代价大

以法德为代表的“老欧洲”，在危机立场上最左右为难。他们既要在口头上维持与西方“民主阵营”立场一致，又不甘被美乌绑架，始终回避用军事手段对抗俄罗斯。当英美从基辅撤退外交官时，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）就表态，在继续与俄罗斯谈判时，没必要令局势“戏剧化”；在美英向乌克兰运送致命武器的同时，德国只向乌援助呼吸机与头盔；当美国允许波罗的海3国向乌克兰提供美制导弹时，德国却不准爱沙尼亚将德制武器提供给乌克兰，还禁止向乌运送导弹的英国运输机飞越领空。法国总统马克龙也呼吁，欧盟与俄罗斯要展开“属于自己的对话”，还与普京通话促谈。

美欧之间的这种差别，舆论多聚焦于经济原因。的确，欧俄之间经济联系十分紧密，俄国是欧盟第五大贸易伙伴，亦是欧盟最大能源供应国，而俄国甚至未进入美国贸易伙伴的前30名。2014年的克里米亚危机后，欧盟跟随美国对俄经济制裁，结果本身亦付出不少代价，对美国冲击则不大。德俄之间刚刚建成的“北溪2号线”天然气管道，很可能成为新一轮对俄制裁的牺牲品，若俄报复停供油气，正受高通胀煎熬的欧洲，将度过一个寒冷的冬季。

此外，欧洲深层次的自主愿望，也是影响美欧态度差别的主因之一。2020年，欧盟发布了最新版《欧盟安全联盟战略》，强调提升自身的自主防务能力。去年9月，美国从阿富汗仓皇撤军后，欧盟委员会主席冯德莱恩在“盟情咨文”中提出，需要建立欧洲防务联盟，欧盟应该建立自己的战斗群（battlegroups）。而这是美国不乐见的，所以，要藉乌克兰危机，强化美国主导的北约体制。

看清这四方博弈的虚实，可见若危机不了了之，美俄都无法落台，但大动干戈无人承受得起。最后要么止于小型摩擦，要么各方达成默契，各退一步，且看2月局势如何演变。