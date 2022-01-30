乌克兰危机对两岸局势有启示

来源：星岛日报

星岛日报社论

乌克兰危机升温，俄罗斯与美欧的博弈日益激烈，局势发展对两岸未来走向也有很大启示，因俄乌一旦开战，美欧对乌克兰作出多大支持、会否出兵，以至美欧将对俄罗斯作出哪些制裁，已被视为两岸若燃起战火时的预演，两岸都可能要参照乌克兰危机，调整政策。

虽然中方一直置身乌克兰危机事外，美国国务卿布林肯日前却致电中国外长王毅，要求中方促使俄国以外交方式解决问题，中方则吁请各方保持冷静，不要炒作渲染危机。

除此，西方亦有意借乌克兰危机贬损中国，令中国躺着也中枪。如美国媒体指责中方为俄罗斯撑腰，才让俄国总统普京如此有底气向美欧叫板；美媒彭博也挑拨中俄关系，指中方曾要求俄方，勿在北京冬奥期间进兵乌克兰，美国副国务卿谢尔曼亦坐实有关消息，说若俄国在冬奥期间入侵乌克兰，习近平会不高兴；至于一向针对中国的英国外相卓慧思则扬言，北京会在俄罗斯入侵乌克兰之时，发兵攻打台湾，澳洲前首相基廷嘲讽她“神经错乱”。

美欧不愿出兵 台独势力靠谁

中方无意介入乌克兰危机，但却密切关注，因这对两岸局势有很大参考作用，对此台湾亦高度关注俄乌局势。台湾的总统蔡英文前天特别成立“乌克兰情势因应专案小组”，研究乌克兰局势对台湾安全的影响，无疑藉美欧愿对乌克兰提供多少援助，会否出兵与俄国开战，以评估美欧在两岸一旦开战时的取态。

美欧虽高调支持台湾对抗北京，但蔡政府对此并非没有疑虑，尤其美国去年八月撤出阿富汗，只因阿富汗不再符合美国利益，美国总统拜登更表示，不会继续以美国的生命和资源为代价，无限期地陷在阿富汗战争中，并指美国从没有目标要在阿富汗打造民主政体。美国在阿富汗经营二十年，都可突然背弃盟友丢甲离开，美国对台湾民主的所谓支持，又会否口惠而实不至。

在乌克兰危机中，拜登虽不断严厉警告俄国，却一早表明不会派兵到乌国，欧洲大国更不希望俄乌兵戎相见，德国甚至拒绝向乌克兰提供武器。若美欧不肯为乌克兰而战，那台独势力还能依仗美欧而向北京叫板吗？

北京亦关注美欧对乌克兰的支持力度，但纵然美欧不愿为乌国出兵，中方亦要作最坏打算，因美欧利用台湾牌打压中国的意图，更甚于借助乌克兰遏制俄国。

美欧在对俄态度上有分歧，欧盟并不如美国般热衷与俄国开战，因在自家门前打仗，会惹来池鱼之殃、造成难民涌入问题，并会挫伤欧洲经济和投资，且可能中断俄国对欧洲提供天然气等。然而若两岸发生战争，欧盟却毋须面对这些负面冲击，并可扩大欧洲在亚洲的话语权，英法德在过去一年就先后有军舰开到亚太、兵慑中国。北京不能低估若两岸开战时，美欧军事联手打压中国的可能。

制裁俄国招数 北京须作评估

此外，中方亦须关注美欧制裁俄罗斯的手段。美国扬言若俄国攻乌，将面对严厉制裁。美国放风会打出多种招数，务求令俄罗斯制造经济和金融灾难，此包括禁止俄国使用SWIFT金融结算系统，令该国无法进行国际交易，截断其能源外汇收入；在国际债市杯葛俄方，令其难以集资、加重借贷成本；在外汇市场打压俄罗斯卢布汇价，并禁止俄国使用美元交易；禁止向俄国出口人工智能、量子电脑和航空航天业等科技产品，以图打击俄国工业，和重挫俄国股市；还有的是，禁止俄德合作的“北溪二号”天然气管道开通，重挫俄国收益。

美国意图打击普京威信外，还希望利用经济和金融冲击，推高民众不满，并助长俄国反对派制造内乱，令普京后栏失火。

若北京未来须武力统一台湾，那战场绝不止在台海，除面对美欧可能出兵外，美欧还会制造中国经济金融危机、鼓动中国内乱等，中方须对此制订全盘应对策略。