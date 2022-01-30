“清零”是否真的代价太高？

来源：香港01

作者：倪文迪

自从去年中起，中国大陆各地持续爆发疫情，严重者如西安更封城一月有余。至本周四（27日），大陆通布过去一日内新增25宗本土病例，多个重点城市如深圳、上海等成功“清零”，本轮疫情似乎受到控制。

虽然大陆这次还是能控制住疫情，不过与以往所不同的是，愈来愈多人开始对“动态清零”政策提出质疑。内部而言，西安封城的乱象开始引起一部分思考到底“清零”是否太高成本？而且是否可以长久而为之。外部而言，西方开始攻击中国的“清零”政策将会带来反效果，就连国际货币基金组织也警告大陆的抗疫方式将阻碍经济复苏。

如何平衡社会代价

即使大陆仍然坚持“动态清零”的原则，但官方也默认几个原则。其一是不可能永远封闭下去，其二是“清零”要合乎社会整体利益。例如国家卫健委高级别专家组成员曾光就已说过，中国现在的防疫战必须要按照“清零”打，但不会一直坚持“清零”。

那现在的讨论无非就是在什么情况下应该开放及放弃“清零”。太严厉的防疫政策，无可避免会带来一定的经济及社会代价，因此决定怎么防疫向来就是个取舍衡量的问题。但在作出有意义的讨论之前，必须有一个前提——就是对其后果有足够深入确切的了解。现在我们清楚从严抗疫的经济代价有多大，固然可以讨论这些代价是否值得，但反过来说如果无法确定放弃“清零”对人民健康的代价有多大，我们是无法讨论“值不值”的问题。

由“可能”主导政策、“未知”推论结果的做法，正正是西方抗疫一直以来的问题。从病毒初起之时，西方有人认为病毒可能只是流感；至病毒大爆发时，西方提出群体免疫可能有用；到Delta变种时，有人认为疫情可能没有十分严重；及至Omicron变种，西方又认为这代表疫情可能很快完结。这样下去，抗疫恐怕也只会是可能成功。

从严抗疫仍须坚持下去

对于“清零”的疑问，其实同样出现在从严抗疫的香港。第五波疫情爆发后，晚市堂食停止，农历新年市道受到甚大打击；而又有屋邨需要围封，多个处所需要强制检测，不满的声音愈来愈多确实可以理解。

但香港社会在讨论问题时，也往往只能提出“经济代价是否太高”的质疑，但却没有人可以确切地指出，不从严防疫香港人到底要付出怎样的代价。一是Omicron变种到底会有多大影响，二是香港的医疗系统会面临怎么样的压力。只有在这些问题都搞清楚之后，我们才能有意义地讨论经济代价是否太高的问题。

正如大陆专家曾光去年年底在讨论什么时候可以不“清零”时就提到，关键是我们对Omicron有多了解。从南非于去年11月底首先通报Omicron变种至今不过短短两个月，包括疫苗效用、死亡率，后遗症等研究都尚未充份。待我们都对这些有更深入的了解后，才有办法讨论。如果科学上我们还对Omicron的了解不足的话，香港还得坚持从严抗疫一段日子。