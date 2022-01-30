对病毒零容忍还是躺平？

来源：思考香港

作者：鲍渤

自国泰空少、空姐之母播毒及“洪门派对”以来，香港第五波疫情如期而至，近日确诊数持续破百宗。大中小学陆续上网课，政府公务员开始轮流在家上班，情况之严峻自不待言。

长达两年的神经紧绷，不仅港人抗疫疲劳心态毕现，黄大仙祠年二十九晚头炷香仪式亦不开放予公众参与，这是99年来首次。真可谓“神仙的日子也不好过”。

世界各国的疫情亦堪忧，美国单日录得逾百万确诊已不算新闻。笔者有位驻亚特兰大的同事称，美国时下流行这么一个有趣的说法，如果你的朋友还没有人感染新冠，只能说明一件事：你根本没有朋友。世界卫生组织甚至预测，今年第一季度以前，Omicron或将感染欧洲60%的人口。

面对汹涌澎湃的Omicron感染浪潮，国际间形成两种截然不同的应对取态：躺平或零容忍。

英国是“躺平主义”的先锋。按照首相约翰逊所称的“B计划”，Omicron在全英已达峰值并将退潮，民众毋须再在任何地方戴口罩，进入所有公共场所亦无需出示疫苗接种证明，在家工作的建议也一并结束。

早在新冠疫情之初的2020年3月，笔者就以“英式抗疫 向死而生”为题，评述英国政府打算让高达六成的国民感染新冠，进而获得群体免疫力（Community Immunity)，顶风逆行，向死而生。但后来英国扛不住了，刹停“无为而治”，实施全面防范措施，譬如确诊者如果在自我隔离期间擅自出走，将遭受一万英镑的罚款。

但经历过中世纪的黑死病，以及“日不落帝国”在全球各殖民地的各种瘟疫流行病，英国人确实是近现代医学防疫最早的应用实践者，经验也更丰富。19世纪初，被誉为“疫苗之父”的Edward Jenner医生，就是英国人。他发明的牛痘疫苗，彻底改变了人和病毒之间的关系。现代生物学的鼻祖，第一个提出“进化论”的达尔文，也是英国人。他提出“物竞天择，适者生存”，说白了就是死了证明你不该活，要活就得自己扛。

达尔文大约在二百年前说的话，为当今的约翰逊政府奠定了躺平的理论基础。中国的钟南山也曾经说过，最有效的救命良药，其实是自身免疫力。

希望硬扛闯关的不仅是大不列颠，欧美世界不说，约90%成年人已完整接种两剂疫苗的韩国，也拟在本月推行“与病毒共存”计划。

严防死守，坚壁清野，对新冠病毒“零容忍”的做法，当推中国为代表。其在长达两年抗疫过程中的坚持和执着，更是令世界称奇。许多国家逐步放弃坚持清零，是因为抗疫成本太高，例如马来西亚政府就表示，不是不想抄中国作业，是财力上抄不起。

中国动辄封城，无论是近期广州、南京、西安、天津还是疫情原爆点的武汉，都是千万级人口的城市。所谓的全民核酸检测，不仅仅是每人都做，而是做四次之多。

但若说中国“动态清零”的方式很成功，恐怕言之过早。前段时间，Omicron和Delta变种病毒，在中国近半的省份此起彼伏。随着北京举办冬奥以及中共20大的召开，可以预料，中国不仅是最先实施严格防疫限制的国家，也将是最后一个放宽限制的国家。

平心而论，香港有相当长一段时间，交出了亮丽的抗疫成绩单，可惜前功尽弃。Omicron肆虐之际，对病毒应该零容忍还是躺平的争议再起。

对冠病的危害及后遗症的评估不够充分，此时选择“与病毒共存”既不科学， 更有巨大风险。根据香港中文大学及城大按照数学模型推断的研究报告显示，社交接触程度若不设限，逾300万港人将在第五波疫情中招。此外，中大医学院的最新研究还发现，76%冠病康复者会持续出现记忆力差、脱发及疲劳等“长冠病”的后遗症。

由于Omicron传播力极强，如果电视报道的“戴着口戴在地铁站相遇九秒就中招”的新闻属实，那更貌似防不胜防。香港现在的核酸检测、隔离设施的能力已趋极限，传播链的追踪溯源亦愈来愈模糊。

总而言之，放弃抗疫的代价非常高昂，香港的医疗系统及经济民生可能崩溃。纵算Omicron在英、美两国统计的死亡率只有0.026%，对香港也是“不可承受之轻”。香港没有躺赢的本钱。

对病毒应该零容忍还是躺平，有如一场“豪赌”。采取英式的与病毒共存，与中式的动态清零，效果都有待观察。香港现阶段应该迎难而上，通过控制病毒蔓延的动态清零，创造与大陆通关的条件，并逐步实现对世界的重启。

作者是资深传媒人，香港传媒主笔协会成员