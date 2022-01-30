美持续对北京冷战 但缓打台湾牌

来源：中时电子报

作者：杨永明

去年11月16日中美领导人习近平与拜登的3个半小时视讯会议之后，双方同意要在今年春天展开四个工作组（气候变迁、贸易谈判、战略稳定、军事对话），这些为降温中美对抗关系的工作组尚未展开，但是美国针对中国的新冷战作为继续不断，从外交抵制北京冬奥、科技管制持续扩大、军事演习加大规模，到即将出炉的“印太经济框架协定”等。

去年12月初，美国宣布外交抵制北京冬奥，缘由说是“中国在新疆持续进行种族灭绝和反人类罪行”，这是很严厉的指控，之前美国国务院法律顾问办公室反对类似说法，但在民主对抗专制的冷战诉求下，这符合敌我之分的意识形态需求，然而必须评论的是，以此抵制体育盛会并不符合奥运精神。

拜登政府在对中科技战的作为是青出于蓝，去年陆续加大对中国科技企业制裁，透过限制出口及各种“实体清单”的黑名单方式，打压中国大陆在半导体、科技、生技等领域的领军企业。12月中旬拜登政府又将34间中国研究机构及实体列入黑名单，声称涉嫌侵犯人权及发展破坏美国安危机的技术，如大脑控制武器。今年1月20日美国再制裁中国3家航天、科技机构与企业，理由是参与导弹技术扩散。

进入2022年，当乌克兰情势益加紧张之际，美国3艘航空母舰与两艘两栖攻击舰也在亚太地区集聚，并在1月22日和日本海上自卫队在菲律宾海举行了联合军演。美国在西太平洋进行如此大规模的兵力集结和力量展示，进行针对性的演习和训练，以威慑态势针对中国大陆与朝鲜。同时，显然是为了警示赖清德出访及反制美军舰集结，1月23日大陆派39架军机进入台湾西南区ADIZ（防空识别区），24日又再度派出13架，值得注意的是首次加入的歼-16D电战机。

经济战略方面一直是印太战略的软肋，但去年10月底拜登在东亚峰会上提出“印太经济框架协定”，之后商务部长雷蒙多不断强调今年会提出，白宫国安会印太事务协调官坎贝尔最近再度确认，协定内容会以供应链安全、科技管制与相关规范为主，计划邀请美国印太主要盟邦与友好国家参与，藉此与北京在亚太经济圈中竞争对抗。

拜登政府在习拜视讯会议之后，仍然继续强化针对中国的对抗性策略，从外交抵制、意识形态、科技制裁到经济战略。至于为何略带急迫地铺陈对中冷战框架政策，主要还是面对今年年底美国期中选举政策转内前的布局，同时乌克兰情势一旦恶化也让拜登政府可能无暇兼顾。

然而，习拜视讯会之后，拜登政府却是在台湾议题上放慢节奏，多次强调“一个中国政策”不变，美国会虽然挺台决议不断，行政部门却缓打“台湾牌”。民主峰会将唐凤演讲黑幕处理后，拜登政府各层级官员在公开谈论与中国大陆关系或是与北京官员对话时，必定谈到“一中政策”不会改变，态度相当笃定。然而，北京却认为美国改采以“掏空一中”方式，继续不断测试两岸的底线与红线。

特别是在蔡英文去年国庆致词中提到“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，随后北京谴责为“两国论”，并陆续由涉台高层官员谈论“统一后安排”，国台办主任刘结一今年元旦讲话提到“统一”达21次，而去年只提一次。而今年中共二十大将会如何通过“新时代党解决台湾问题总体方略”，更是各方关注的焦点。

因此，是否因为中共两岸文攻加剧，美国于是适时放缓台湾牌？加上中美今年春天能否展开四个工作组一直悬而未决，同时也在加紧建构对中科技战与经济战，因此对台政策乃以“稳”为主轴。然而，缓打只是一时，在日益对峙的中美关系，台湾很难逃避代理人角色，今年的第一个考验应该是“印太经济框架协定”宣布后，台湾的角色和参与问题。

作者为前国安会副秘书长、台北论坛基金会执行长