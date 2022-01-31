德国在俄乌争端中的角色

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

德国是欧洲第一大以及世界第四大经济体，在当前俄罗斯与乌克兰的争端中，许多国家都向乌国提供了武器，包括美国和英国、瑞典等，但德国却拒绝了乌克兰的相关要求，表现十分消极，目前只提供钢盔，引起盟国的非议，而德国确实有其不得已的苦衷。

由于受到二战罪行的影响，德国早就在1960年代自行制定了行严格的武器输出管制条例，其中明确禁止德国向人权状况不佳以及危机地区输送武器，以免区域情势恶化。在出兵方面亦同，也必须在北约或联合国的框架下为之，以避免德国二战恶劣的形象再现。因此，除柏林对于乌俄争端鲜少表态之外，至今德国政府只同意向乌克兰致赠5千顶钢盔，同时还禁止购买德国武器的国家向乌克兰输送德国武器，否则将停止往后的交易，可见德国谨小慎微的态度与立场。

再者，当前德国新政府是由左派的社会民主党(SPD)所领导，基于地缘政治与意识型态的原因，社民党长久以来就对前苏联以及俄罗斯的态度相对友好。1969年开始与苏联及东欧国家的东进和解政策(Ostpolitik)，就是由社民党前总理布朗德(Willy Brandt)所领导。

尤有进者，前总理施罗德在2005年卸任后，就一直担任俄罗斯最大天然气公司Gasprom的CEO，现任总理舒兹(Olaf Scholz)更是当时施若德总理的助理，而Gasprom又是当前热门话题由俄国直通德国的“北溪二号”油气管的主要承办企业。

再者，由于价格低廉与地理接近，全欧洲平均有40%的天然气来自俄罗斯，更占德国的50%。若如美方所威胁将俄罗斯排除在“环球银行金融电信协会”(SWIFT)之外的话，欧洲的天然气供应必然受到重创而难以承担，更使得德国新政府难以对俄强硬。

此外，德国海军中将海军司令雄恩巴赫(Kay-Achim Sch?nbach)，在印度一智库的内部会议上曾言，俄罗斯无意入侵乌克兰，乌克兰也永远无法收复克里米亚，西方国家应尊重普丁总统外在压力的忧虑，且乌克兰还没有准备好加入北约，就算乔治亚满足了要求，但加入北约并不明智。

他还希望北约放弃军演，停止向东欧运送武器，认为这是对俄罗斯安全的直接威胁，其言下之意就是应该与俄罗斯妥协，并主张美欧联俄抗中才是正道。此言一出，引起西方国家极大震撼。虽然其言论却已略显德国与西方国家的根本利益所在，但也确实政治错误。为避免对德国海军，尤其是对德国整体造成更多损害，雄恩巴赫将军立即辞职，但受到许多德国网民的支持。

综合观之，德国虽然强大，但基于历史与现实的原因，在俄乌争端问题上，德国确实难以发挥积极作用。这对于对付俄罗斯的整体策略而言是利是弊，还需要继续观察。

作者是政治大学兼任教授