顺利安全举行 北京冬奥即成功

来源：明报

明报社评

筹备7年的北京冬季奥运会尚有4天就开幕，7年前获得举办权那一天，大家都期待北京冬奥能办成有如2008奥运会般的盛会，但这7年间，国际政治风起云涌，变化万千，加上突如其来的新冠疫情，为这次冬奥笼罩一层阴霾。现在无法藉举办一场盛会而达到促进外交关系和经济收益等目的，但能做到顺利举行，为期16天的运动会能够安全结束，起码可以显示中国的组织能力和疫情管理能力，也算是向国际展示实力的成就，希望北京冬奥能顺风顺水，圆满成功。

承办冬奥北京阴霾消除

迎接冬奥促进白色经济

冰雪运动是北半球发达国家的“专利”，冬奥自1924年首届以来，过去大都在欧美国家举行，本届是第四次在亚洲国家举行。北京能过获得举办权，是国际冰雪运动界对中国这个人口大国，能够促进冰雪运动的期许。中国有3亿人口居住在适宜玩冰雪运动的地域，但冰雪运动并不发达，按冬奥成绩计，只获得过13面金牌，排行榜位列第17位，如果冰雪运动在中国能够大力发展，不但能够促进全球冰雪运动的进步，对“白色经济”发展也有裨益，以最独特的冰壶运动来看，一个冰壶售价达到450美元，比赛一组用16个，唯一能生产冰壶的英国，肯定会表示欢迎。

国际奥委会投票给北京举办冬奥，除了对市场的期许，也是对中国管理能力的信任，曾经成功举办08奥运会不说，2015年北京的雾霾十分严重，中国承诺对此会大力改善，能否兑现十分重要，因为天气与空气质量是运动员能否有最佳竞技表现的关键因素，7年过去了，北京的雾霾情况得到很大的改善，中国有理由因此而迎来天下客，广邀国际元首出席开幕式，以收外交亲和力，也能吸引万千观众，以收推广北京旅游和国际形象的效果。然而，计划往往赶不上变化。

2015年北京获得冬奥举办权以来，中美关系急转直下，美国全方位遏制中国发展，不但发动对华贸易战，还动员盟友和胁迫其他国家共同对付中国。冬奥开幕前夕，美欧等国家宣布外交抵制冬奥，不会派官员出席开幕礼，从外交角力层面看，美国是先拔头筹。

西风不亮东风亮，32个国家和国际组织领袖出席北京冬奥开幕式，当中有跟中国关系亲如盟友的俄罗斯总统普京，也有十分给面子的哈萨克斯坦总统和沙特阿拉伯王储分别陪同该国唯一一名运动员来华，甚至是没有派员参加冬奥的埃及总统。韩国希望做到八面玲珑，不敢惹得美国不满，也不敢得罪中国，所以派出国会议长。其实，一场体育盛会成功与否，还是看运动员的数量、表现和成绩。

三千运动员闭环管理

务求会场内外皆安全

北京冬奥的运动员数量跟前两届相若，都是接近3000人，中国作为东道主，当然希望多派员参加，但国际级的比赛是要看资格的，比如“北欧两项”混合式滑雪，中国只有一人越过门栏入围，“跳台滑雪”也只有3人获得参赛资格。冰雪运动在中国不算发达，但随着冬奥在北京举行，已经掀起一股小热潮，近日北京滑雪场的生意火爆，全国的溜冰场数量近年也在倍增，也开始兴起小孩参加冰球训练，假以时日，作为全民健身活动，或者比赛成绩的提高，也是可望可及的。

本届冬奥遇上了世纪危机，疫情还在横行。东京奥运会延期了一年才举行，虽然不接受外国观众，很多比赛是闭门进行，仍然有430名运动员或工作人员感染了新冠病毒。北京冬奥决定如期举行，已经显示了中国对管理疫情的信心和决心，16天的赛期能否安全顺利，也是一个很大的考验，要严防死守的不但是运动员不受感染，也要防止病毒从冬奥会场给带到北京社区。

现在运动员、教练员和裁判等等已经入驻奥运村，记者、工作人员和志愿者也到了指定酒店，他们从踏入机场一刻就要通过核酸检测，所有人员都是闭环式管理，即只能在住处和比赛场地之间往来，即使来自北京的2万多名志愿者，也要16天不回家，而且还要每天检测。防止运动员之间互相传染是要保证比赛的质量，防止病毒从冬奥会场传播到社区，是要保证北京以至中国不会出现疫情大爆发。

美国和英国的媒体近日纷纷报道，那些大牌运动员因为感染了病毒不能来京参加冬奥。而已经抵达北京的，已经有106名运动员被检测出阳性，隔离与治疗后，经过两次核酸检测阴性仍然能够继续参加比赛。冬奥是冰雪运动最高级别的比赛，运动员都希望把握住四年一次的时机，在最好状态下发挥水平，能够给运动员一个安全的比赛环境，则是北京主办方的责任。

北京将成为唯一同时主办过奥运会与冬奥会的城市，场地与比赛环境已经赢得国际声誉，藉主办奥运提升外交关系，是锦上添花，但在疫情与国际政治波诡云谲的情况下，能够顺利举行，已经是成功，希望能够安全完成，对国家和国际运动员都有一个交代。