乌克兰边境军事化或成新常态

来源：明报

作者：王家豪

今年1月中俄罗斯与美国、北约和欧洲安全与合作组织举行安全会谈，但谈判缺乏实质进展，未能缓解乌克兰的紧张局势。美国未有正面回应俄罗斯提出的安全保证要求，拒绝承诺排除北约进一步东扩，重申各国拥有决定加入北约的权利。此前，俄罗斯总统普京曾警告西方国家，如果北约继续接近俄罗斯边界，俄方将采取“军事技术”措施作回应，以维护国家安全和主权。在外交谈判胶着之际，俄罗斯持续向乌克兰边境增兵至约12.5万人，又派兵到邻国白俄罗斯准备参加联合军事演习。与此同时，美国总统拜登预计俄罗斯将会对乌克兰发动侵略，美方又从乌克兰撤出部分驻当地使馆的人员，以及下令8500名士兵进入高度戒备状态。俄美两国互相指摘对方导致乌克兰局势紧张，彷佛在为爆发军事冲突作舆论准备，到底俄罗斯与乌克兰开战的可能性有多大？

外交途径：看乌愿否妥协更多

诚如卡内基莫斯科中心主任特列宁（Dmitri Trenin）分析，俄罗斯要求美国和北约作出安全保证并不是“最后通牒”，而是谈判的开价。曾有意见认为，俄罗斯对美国提出不可接受的条件，旨在显示西方国家拒绝回应俄国的安全诉求，从而合理化俄方对乌克兰的军事侵略行动。然而，尽管俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）表示与西方的谈判陷入死胡同，但俄国没有立即对乌克兰采取军事行动。

在局势升级之际，早前美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫于瑞士日内瓦会晤后，同意就莫斯科提出的安全关切作出书面回应。根据两国外长释出的信息，美国驻北约前大使亨特（Robert Hunter）认为双方正在达成协议。虽然美国书面拒绝承诺北约不东扩，但拉夫罗夫认为美方的回应，有助两国在“次要议题”展开认真对话，包括核军备控制（作者按：2019年美国退出《中程导弹条约》）和信心建立措施。对于美国看似愿意部分妥协，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦表示，继续对话符合俄美双方利益。

与此同时，上周三俄罗斯、乌克兰、法国和德国官员重启“诺曼第模式”会谈，四方代表自2019年以来再次同意签署联合声明，并同意维持乌克兰东部停火。于会谈举行前夕，乌克兰最高议会撤回了《过渡政策法案》，旨在对俄罗斯让步。这项草拟法案确立俄罗斯的“侵略国”地位，并且将顿涅茨克与卢甘斯克所签发的文件视作无效，招致俄方极度不满。俄罗斯外交部曾表示，法案的通过将标志乌克兰退出《明斯克协议》，因为该停火协议赋予顿巴斯地区全面自治权。

为了应对乌克兰危机，推动基辅全面落实《明斯克协议》逐渐成为各国的共识。1月初拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话后，重申支持透过积极外交努力以推进《明斯克协议》的实施。中国外交部亦曾表示，希望各方切实履行《新明斯克协议》，以和平解决乌克兰问题。这一切都要视乎乌克兰是否愿意更多妥协，而过去基辅政府显得不情不愿，以免招致丧失部分主权。

乌看法：俄更可能打混合战

当外交途径仍然敞开、俄军入侵弊多于利，俄罗斯与乌克兰全面开战的可能性维持在低水平。虽然美方不同意相关判断，但处于对峙前沿的乌克兰政府向国民保证局势仍然受控。乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）认为俄罗斯不太可能发动大规模侵略，而国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）也表示，对峙情况与去年春天时大致相似，所以没有迹象显示俄军即将入侵。相对而言，基辅倾向相信俄罗斯正以混合战手段影响乌克兰局势，透过非军事方式破坏当地局势稳定，例如网络攻击、虚假资讯和经济施压等。基辅的说法可能是基于国内政治考虑，但乌克兰人与俄罗斯人打交道多年，他们的观点未必无理。

美智库分析俄军事选项

1月拜登曾表示北约就如何回应俄罗斯发动“小规模侵袭”未达共识，惹人猜疑俄罗斯打算短暂占领乌克兰部分地区，以震慑乌军和进一步向基辅政府施压。根据美国战略与国际研究中心（CSIS）分析，俄罗斯的军事选项包括占领第聂伯河以东的领土，因为它被视为俄罗斯的历史固有领土。此外，俄军（或操控亲俄乌东武装分子）可能侵占港口城市敖德萨和马里乌波尔，旨在切断乌克兰通往黑海的通道及保障克里米亚的淡水供应。再者，俄罗斯亦可藉派遣维和部队的名义，接管顿涅茨克与卢甘斯克，但恐怕象征意义大于实质作用。可是，俄罗斯向乌克兰发动“小规模侵袭”如何能满足其核心安全利益，显然是值得商榷的。

也许，乌克兰边境军事化将会逐渐成为新常态——频繁军事活动造成紧张局势，然后双方尝试寻求缓和矛盾——直至俄罗斯与以美国为首的西方国家探索到新的平衡点。

作者是莫斯科国立国际关系学院博士生