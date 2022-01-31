林郑“怒斩”徐英伟　会与民建联决裂吗？

来源：香港01

作者：郑宝生

民建联成员徐英伟在2020年4月香港政府高层“大地震”之中，晋升为民政事务局局长，接替被撤换、同样来自民建联的刘江华。徐英伟早于2008年加入曾荫权政府，担任民政事务局局长政治助理，仕途一帆风顺，是首位由政助升至局长的政治任命官员。

“洪门宴”风波爆出后，特首林郑月娥多次点名批评徐英伟，即使完成21日隔离检疫，亦勒令他继续休假，连日来多名建制人士为徐英伟求情，惟林郑撤换徐英伟态度坚决。政圈关注，倘徐英伟最终下台，林郑与民建联关系会否产生严重裂痕，甚至牵动3月特首战？

徐英伟获民建联重点栽培

徐英伟是民建联近10多年重点培养的中生代，2006年入党，翌年成为青年民建联副主席，更于2008年、以31岁之龄获委任为政治助理，跟随左派出身的曾德成，属问责制扩大后首批政助。

2012年梁振英上任特首，与徐英伟同期的政助已各有去向，徐继续留在政府担任政助，至2015年一度传出因未能升职意兴阑珊而辞职，重返民建联出任总干事，但最终未成事。

及至2017年林郑月娥入主礼宾府，2017年徐英伟获晋升为劳福局副局长，之后获林郑点兵打网络战，宣传抗疫。2020年4月，徐英伟以43岁之龄接替党友刘江华出任民政局长，成为最年轻问责局长，手握地区资源大权。

现届政府7人来自民建联 各党之最

作为立法会第一大党的民建联，多年来向政府输出不少党员，本届政府有7人来自民建联，除了徐英伟，还包括财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局副局长陈百里、政制及内地事务局副局长胡健民、政务司司长政治助理萧嘉怡等，为各党派之最。

不过，民建联与林郑关系并非特别好，创党主席曾钰成曾爆料，指林郑曾批评民建联未为政府培养人才，曾想一次叮走两局长，不过顾及民建联感受，姑且留下一人。有民建联中人说，林郑上任初期与泛民较友好，对建制派尤其是传统政党态度“麻麻地”，到爆发修例风暴才愿意放下“考第一的高傲”；民建联一直支持政府是责任所在，实际上不少人对林郑有怨言。

该人说，党中人近日从不同渠道为徐英伟讲好话，但林郑不为所动，不少党友对林郑“雷厉风行”颇有意见。值得一提的是，同样出席“洪门宴”的许正宇、胡健民和萧嘉怡都是民建联成员，但只有徐英伟逗留全晚并有饮食，最终被林郑点名批评。据林郑说法，徐英伟作为抗疫工作重要官员而出席宴会，令她尤其失望。

建制料林郑与民建联未致决裂

上届特首选举，民建联决定支持林郑月娥参选，选举改制后，民建联现时手握约150张提名票，倘徐英伟“落镬”，民建联会否因此与林郑“反目”，反对林郑连任？有建制中人指，政治十分现实，一个负责任的政党不会因党员“被炒”，而与行政机关决裂；更重要的是，下任特首人选决定权在北京，民建联作为爱国爱港阵营中坚，必跟大队。

刘兆佳：中央参与其中 政党要从大局着眼

全国港澳研究会副会长刘兆佳则指，问责制的精粹在于加强中央权力行使制度化、程序化和具体化，以加强中央及特区政府的管治威信，因此中央在当中有严谨且高参与度，并非橡皮图章。

刘兆佳解释，政治任免制度要从中央及特区管治角度来看，任免任何人都要有几个原则，要得到民意支持而提升政治管治威信，因此外国亦常见到，某官员无犯下重大错失但被撤换。至于香港的问责制，刘兆佳指除了要考虑中央与特区政府的管治威信，在“爱国者治港”新形势之下，亦要考虑爱国阵营整体威信。

对于政府与政党的关系，刘兆佳指由于一切是为了挑选有利政府管治的人才，政党与政府并非对等关系，政党在人事任免过程不应因一党的得失而提出不满，相信相关机构亦不会如此狭隘。他表示，日后问责官员亦要有心理准备，接受此制度特色，要从大局着眼，以维护中央、特区政府以至整体建制阵营威信为依归，来接受政府任免。