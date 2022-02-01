中国对冬奥会的经济憧憬被Omicron打破了

来源：彭博社

中国冬奥会对于北京地区经济的负面影响可能大于正面，因为疫情爆发和防污染限制对消费和工业活动构成压力。

禁止观众到现场观赛意味着通常主办国际赛事能给城市带来的旅游和消费热潮将与北京无缘，防疫限制将旅游者拒之门外，为了确保冬奥期间的空气质量，当局限制高污染行业作业令钢厂只能限产。

野村首席中国经济学家陆挺表示，冬奥会将在第一季度影响工业生产和基建建设，而且因为疫情爆发，也不能够拉动消费。

北京正在努力控制日益增多的群聚性感染，自1月中旬以来感染者已经达到96人。疫情扩散是当局在举办国际活动之际最不希望看到的，尤其是下定决心维持“清零”政策的情况下。

疫情促使当局决定不向公众出售冬奥会门票，只允许某些受邀观众观看比赛。

为遏制近期疫情，北京实施了更严格的防疫限制措施，例如要求购买退烧药的居民进行核酸检测，以及增加对进返京人员的检测。

彭博经济研究的中国经济学家Eric Zhu表示，鉴于冬残奥会和全国两会都在3月份举行，北京可能第一季度之前基本保持限制措施，这将继续削弱已经陷入困境的旅游和服务业。

此外，北京周边城市也限制了钢铁等行业的产量，以改善首都的空气质量。此前生态环境部等将《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的覆盖城市数量从28个增加到60个以上。

NatWest Group的中国经济学家Liu Peiqian表示，冬奥会前关闭工厂会对工业生产造成一些轻微的干扰，但对经济增长的总体影响可能是暂时且有限的。

冬奥会的积极影响可能只在长期内才会显现，包括帮助中国实现2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元的目标，比2019年提高70%。当局称国内已经有超过3亿人参与滑雪等冰雪运动。

澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung表示，与东京奥运会类似，疫情导致全球体育赛事的举办时机不够理想，但是这种活动被认为可以带动“白色经济”，即让更多人对国内的冬季运动感兴趣，这可以给经济带来长远利益。

据国际奥委会的一份报告，中国在2014年估计冬季奥运会和残奥会的营运成本将为15.6亿美元，北京的预算内资本投资为15.1亿美元，其中65％由私营部门出资，35％由各级政府出资。

预计这项投资将为北京地区带来长期利益。当时估计票务收入达到1.18亿美元，这项收入现在看来不太可能实现。

陆挺表示，冬奥会对经济的拖累很可能是暂时的，料不会对中国上半年的增长产生任何重大影响。他说，疫情导致冬奥会没法拉动消费需求，总体而言是有一些短期影响，但不要夸大成对上半年和全年的影响。