虎虎生风年 关键在经济

来源：台湾《中国时报》社论

今年为壬寅年，肖次虎年，一般吉祥话会祝福大家“虎虎生风”、“如虎添翼”、“生龙活虎”、“龙腾虎跃”等，当然不希望是“龙争虎斗”或“虎头蛇尾”，更不能说是“虎落平阳”了。

避免黑天鹅冲击

尽管命理上不同流派对今年的经济景气各有说法，但俗话说“尽人事，听天命”，对今年经济状况的应对，还是需要理智的推论加上准确的判断，才能兵来将挡、逢凶化吉，创出令人满意的绩效。台湾经济在今年面对的机会，应是全球对电子业需求居高不下，衍生出台湾的出口表现持续畅旺，并反映在优异的经济成长上。台湾各机构对今年的经济成长预测，都维持在4%上下，虽不及去年惊人的6%，但在先进经济体中仍然相当出色，值得企业界全神掌握。

然而，掌握机会之外，却不能不同时对今年的经济风险也投以关注，以避免“黑天鹅”冲击，甚至翻船溺水。台湾经济今年面对的风险其实不少，但我们认为其中最重要的有两项，一是美国升息对台湾带来的冲击，二是中国大陆经济不稳对台湾衍生的出口风险。特别是企业界，对于上述两项都该保持高度警戒、规画应变方案，一旦确认发生时立刻要啟动应变，方能以变应变来确保不败。

首先，当然是美国若升息必然会对台湾产生影响。由于美国通膨速度显著超过预期，而造成通膨的几种原因，包括粮食和资源价格上涨、疫情打乱供应链、全球运输系统堵塞不畅等，都没有减缓迹象，故联准会去年底表示将加速货币政策正常化，除每月将减少购债300亿美元外，也将提高联邦利率。外界对升息的密集度有不同的看法，金融业龙头之一高盛集团更预测会有4次升息，分别会发生在3、6、9、12月，合计达到4码。目前美国经济状况并非一片荣景，疫情和运输冲击让经济恢復缓慢，故升息动作也会相当谨慎而不会太快太猛。

台湾也有外银预测，央行会在下半年上调基本利率2次，合计为1码。如此看来，美国升息程度肯定会超过台湾，因而资金会撤离台湾流向美国，导致台湾股市量能不足、股价下跌，以及台币相对美元出现微贬。但贬值又会让出口报价下跌，短期有利于出口，不过也会造成进口价格提高，形成部分物价压力。占台湾4成多出口的对陆出口，也会受新台币兑人民币汇率变动的影响。由于陆方上月调降了存款准备率2码（0.5%），又将1年期LPR（贷款市场报价利率）下调，明显在放松资金，同样会造成人民币对美元贬值，因此台币兑人民币汇率应无显著变化，不至于明显影响台湾对陆出口。

压力测试不可少

然而，中国大陆经济却会是台湾今年的第二项经济风险，因为其景气比起去年，成长力道将大幅滑落，经济成长率可能由8%显著下滑到5%，而且将会面临“保5”的紧张局面。因为，今年除基期已垫高外，大陆经济还面临了几项风险：一是疫情来去不定，可能伤害市场需求；二是美国可能在供应链、科技和市场三方面进一步杯葛大陆，造成大陆身为供给方的伤害；三是中国大陆本身的房地产泡沫整顿，可能引发的连锁性市场破坏；四是习近平推动的“共同富裕”，可能影响大企业减少投资以避免成为标靶。这些发展都可能成为经济的破坏因子，也冲击台湾对大陆的出口，让台湾的经济表现受创。

其实，在面对这两项重大风险之外，台湾当然也面对了自己的疫情风险。这一波散播力超强的变种Omicron疫情，台湾无法避免地遭到侵入，而且疫情已有逐日升高之势，超过社会大众的预期。若真的被迫将防疫措施升级到“三级警戒”，要求众多服务业者必须严格控管消费人数的话，当然会严重打击内部消费，并冲击今年的经济表现，也让台湾制造和服务的“产业双元化”现象更加明显。

因此，今年的台湾经济，虽然在承接了去年出色的表现下，理当仍有不错的数据绩效，但还是面对了来自美国、中国大陆和台湾自身的风险。如何掌握全球仍然旺盛的需求契机，但不忘及早规画这些风险成真时的应变，则是企业和政府都该自我进行“压力测试”的功课，绝对不可轻忽。如此，方不至于“虎头蛇尾”，也更能够确保今年是“虎虎生风”的年度。