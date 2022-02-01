迟来的高官问责 林郑总算“做对”了一回

来源：香港01

作者：文维广

香港民政事务局局长徐英伟因卷入“洪门宴”派对风波而离任，是自2012年发展局前局长麦齐光以来，首位直接因丑闻而下台的政府问责官员。徐英伟的“落镬”，源于在疫情爆发之际，作为抗疫主要官员无视政府最高层警告，出席大型社交聚会，除下口罩“满场飞”并长时间逗留，损害特区政府管治威信及抗疫工作。单就今次事件而言，特首林郑月娥“雷厉风行、手起刀落”的处理方式，值得肯定。

问责制为人诟病

林郑月娥在事件爆出之际，立即召开记者会表明严办，并点名对徐英伟“尤其失望”，随后回应记者提问时表明事件绝对不会不了了之。相信经历修例风波和新冠疫情的香港人，很久没有见过政府有如此“勇于问责”的一面。至少在今次事件中，特区政府处理高官自身操守问题，不会采取双重标准，未“做坏规矩”。

主要官员问责制实行20年，成效为人诟病之处在于，虽然理论上官员要为个人行为及施政失误负责，但实行下来欠缺客观准则。过去香港发生诸多政治风波及争议事件，当中很多都涉及政府决策失误，但真正问责下台者寥寥可数，不免令公众生疑：到底问责制是否已名存实亡？

这次事件亦告诫所有香港管治者，包括特首、问责官员、立法会议员，在新政治形势下不可抱持侥幸心态，要有最基本的自我道德约束，虽然过去反对派已被清除，但别以为无人制衡，犯错后就可以躲过公众监察。

官员违规罪加一等 自行辞任显基本负责精神

此次卷入“洪门宴”事件的诚然并不止徐英伟，至少涉及15位政府官员以及20名立法会议员；事发当天（1月3日）政府并未收紧社交距离措施，参加宴会本身也未必违法。但作为政府抗疫主要官员、香港的管治者，理应有比常人更高的道德自觉，这是最基本的政治逻辑。

再加上，食物及卫生局局长陈肇始早在去年12月31日已公开呼吁避免出席大型社交活动；行政会议成员李国章更向《香港01》透露，林郑在事发当日早会，已向官员温馨提示指“唔好周围走”，徐英伟连政府高层的呼吁都无视，属罪加一等。事实上，林郑今日在记者会亦提到，徐英伟在宴会逗留接近两小时，没有使用“安心出行”应用程式，并涉嫌违反佩戴口罩的防疫规定。

香港冠病疫情反复，政府多次收紧社交距离措施，市民日常生活大受影响，民间自然对严厉的防疫措施心生疑竇。如果政府定下的防疫政策，官员自己都当“耳边风”，凭何说服公众服从安排？因此违规的官员负上后果，是“最低消费”，维护政府防疫政策的最基本权威。天下政府管治，离不开一句合法性（legitimacy），管治者的“身教”比起任何的“解说”、法律规范都更具说服力。

公道而言，徐英伟此次是主动辞任，显示他犯下严重错误后愿意承担责任，总算是负责任的表现，可以接受。自《香港国安法》及完善选举制度后，中央政府之强势作风亦值得称许，香港仍有很多问题建立机制解决，期望一众管治者可引以为诫，拾修例风波后被重创的管治威信，为日后推动良政善治打下基础。