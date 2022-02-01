香港“洪门宴”掀四大政治势力消长

来源：香港01

作者：文维广

把15名政府官员和20名建制派立法会议员卷入政治风眼的“洪门宴”事件，结局终于揭盅，被香港特首林郑月娥形容为“尤其失望”的民政事务局局长徐英伟，“承担责任”主动请辞，中央雷厉风行接纳辞职，为港官问责文化揭开新一页。

而客观效果上，此次事件的结局，也无形中牵动香港四股政治力量的消长，徐英伟黯然下台的背后，隐藏着一幅偌大而错综复杂的政治格局大图画。

第一股政治力量：传统建制派

众所周知，徐英伟出身自传统建制第一大党民建联，不仅是党内明日之星，更是民建联在行政机关内最具资采的高官，当下同党同龄的许正宇2020年出任财经事务及库务局局长时，他已在“热厨房”打滚了12年，几乎成为民建联参与政府管治的标记之一。徐英伟遭问责下台，不管怎么说，对民建联也是一大打击。

本来，民建联的问责官队伍共有7人（其他为财经及库务局局长许正宇、政制及内地事务局副局长胡健民、商务及经济事务局副局长陈百里、政务司司长政治助理萧嘉怡、民政事务局政治助理张进乐和财经及库务局政治助理叶俊廉），徐英伟离职，意味着民建联在管治班子内的版图缩减。当然，从曾德成、刘江华到徐英伟的脉络来看，下届政府的民政局长之职，不排除重回民建联手上，但毕竟存在变数。

事实上，此次“洪门宴”事件不仅民建联受冲击，整个传统建制派亦受震荡，事件主角港区全国人大代表洪为民，盛传连任路断；其他被牵连者，亦不乏传统建制派中人，当中包括立法会议员、青年组织主席、中企高层、港区人大等，令传统建制阵营整体声势受挫。

第二股政治力量：梁营

此次“洪门宴”事件中，共有三名官员“受罚”，除了徐英伟需主动请辞，还有发展局政治助理冯英伦和创新与统筹办事处副总监冯浩贤遭“口头警告”，后两者中又以冯英伦的情况最为“头痛”。据林郑所指，冯英伦于宴会上长时间逗留逾4小时，直至午夜才离开，而冯英伦声称自己“饮了酒，记忆比较模糊”，已记不清有没有在非饮食期间除下口罩。“饮了酒，记忆模糊”这句描述，马上成为坊间谈论焦点之一。

冯英伦本为梁振英担任行会召集人期间的公务助理，梁入主礼宾府后，一度转投私人机构，直到2014年，时任发展局政助何建宗卷利益冲突风波辞职，冯英伦“冷手执个热堆”替补入局，被视为“梁营”一份子。政圈中人估计，此次事件对冯英伦的未来仕途或有影响。

此外，洪为民一直被指是全国政协副主席梁振英的忠实支持者，被媒体形容为“梁粉”，故政界人士认为，今次事件也是对“梁营”的一记打击。

第三股政治力量：AO党

政治实力此消彼长，外间有种说法，此次事件令传统建制派和梁营受挫，一直相对较“循规蹈矩”的政务官系统，或许能挽回少许常被诉病“不做事”的颓势。虽然遭口头警告的创新办副总监冯浩贤也是AO出身，但毕竟未到局长级数，而此次涉事的两名局级官员徐英伟与许正宇，都是政党成员，其他AO出身的问责局长如聂德权、邱腾华等，没有一人牵涉其中，对比强烈，且聂、邱二人更一度兼任徐与许的局长职务，令这种比照更为突出。

无巧不成话，未来5个月暂代民政局长职务的副局长陈积志，本身亦是资深政务官，同样有出席“洪门宴”，结局却与徐英伟截然不同。政界人士指，陈积志若在这5个月表现不俗，将来或有望更上一层楼，提高了仕途爬升的本钱。

第四股政治力量：纪律部队

自2019年后，纪律部队成为“支持港府管治的中流砥柱”，政治力量迅速提升，先是入境事务处处长曾国卫获破格任命为政制及内地事务局局长，随后警队出身的李家超爆冷接替张建宗出任政务司司长，邓炳强由警务处处长摇身一变为保安局长，一下子“从军”成了“从政”的快途，纪律部队如日方中。

然而，此次“洪门宴”事件中，多个纪律部队首长卷入风眼，包括警务处处长萧泽颐、廉政专员白韞六、入境事务处处长区嘉宏、海关前关长邓以海，其中区嘉宏更有“前科”，去年中被揭违反“限聚令”，出席“恆大饭局”后曾称，会“深切反省，日后定必加倍警惕”，岂料此次“洪门宴”又中招，连“安心出行”都无嘟，本来被认为是“落鑊”官员之一。

结果，调查报告指区嘉宏只是到场15分钟，并一直在餐厅外站着聊天，没有纪律问题。区嘉宏“甩难”，充其量日后在食环署调查中再被发告票罚款，而其他纪律部队首长更一概毋须纪律处置，全数人避过“洪门宴”一劫，纪律部队的政治力量亦未见折损，整个过程肯定说不上是好事，但最后也守住没有大输。