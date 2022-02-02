来源：中时新闻网

作者：沈迺训

体育署原在上月28日宣布将不出席开闭幕典礼，不到一周的时间出现政策大逆转，宣布仍将派员参加2022年北京冬奥开闭幕式。尽管决策颇为突兀，但我方最终决定“行礼如仪”，仍可视为对当前冰冻许久的两岸关系，伸出理性实务的橄榄枝，值得观察蔡政府任期末了阶段是否将有更多善意展现。

尽管体育署原先宣称不出席的原因是考量航班抵达时间与疫情等因素，但如今却又改口是应国际奥会要求，遵照奥林匹克宪章履行参与奥运会的责任而前往。疫情考量也好，国际奥会要求也罢，其实都是托词，其动机仍不脱为政治目的服务，亦即忧虑对岸将趁冬奥主场优势，以乖离奥会模式的差别对待让台湾穿小鞋。

我方担忧不能说没有道理，毕竟在体育署宣称不出席之前两天，国台办方才以“中国台北”名称介绍我方代表团一行17人已注册报名参加北京冬奥会。对我方而言，“中国台北”不仅不符合奥会模式的参与对待，在政治上更是明显的打压矮化，不管蓝绿谁执政都不可能接受如此说法。

但平心而论，国台办在其国内宣称我方是“中国台湾”、“中国台北”，与我方官方与媒体宣称我方为“中华队”、“台湾队”是一样的道理，本质上求的是符合各自对内统治的必要，某种程度我们都必须承认“中华队”、“台湾队”的名称似乎也不符合奥会模式，因此政治宣传上的各取所需完成后，回到双方当年的政治妥协点“中华台北”才是正办。

选在美国带头外交抵制冬奥、亲美西方国家至今仍未表态积极出席之际，我方中华台北队决定参加2022年北京冬奥开闭幕式，其形式与实质意义均有为两岸关系设下停损点的作用，尤其是近几年民进党执政期间罕见的举动，后续效应有待台湾人关注。

借镜与两岸分治同样是二战遗绪的两韩关系，南韩总统文在寅在今年的新年祝词中，表现出努力推动赴北京出席冬奥意愿及签署《终战宣言》，以实现两韩和平制度化，如此精神是否还存在于两岸官方?

两韩尝试借包括此次冬奥在内的国际运动场合，让属于朝鲜半岛共同意志的非国旗“半岛旗”飘扬会场，让两韩运动员共同进场，让颁奖仪式播放着朝鲜族民歌《阿里郎》。看看两韩这些突破“奥会模式”的作法，比起两岸至今还在纠结平等尊卑情节，各自对内宣称是“中国台北”、“台湾队”的精神胜利，两韩作法更显理性务实，值得两岸深思。