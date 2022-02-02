来源：中时新闻网

作者：谭再利

农历新年至，一大早看到《中国时报》头版，刊登了蔡英文总统于小年夜发表的春节谈话，向国人及全球欢度农历新年的民众拜早年，祝福大家，虎虎生风！由此足以证明小英总统也是遵照中国人的习俗，过中国新年。当然不言可喻的是蔡总统也不能否认她是中国人。

民进党在野时，在1991年10月13日第五届第一次全国党代表大会中，虽然通过修订党纲中的一个条文，也就是所谓的“台独党纲”；其后又推出〈台湾前途决议文〉及通过〈正常国家决议文〉；但从陈水扁政府以迄现在的蔡政府，一直无意，或者可以说“不敢”就统独进行公投，还是以“维持现状”为主要政策。因此，有人形容“台独党纲”仅是民进党的“意识形态”政治纲领。

近年以来，根据有公信力的民调单位公布的数据，过去居多数，而且是经国总统常说的“我是台湾人，也是中国人”的比例，已经是愈来愈少；认为自己是“台湾人”的数字则愈来愈多。众所皆知，这个结果主要是民进党政府“课纲修订”后的教育，及“仇中抗中”政策所造成；当然大陆对台湾变本加厉的“文攻武吓”及在国际社会无情的打压，也是主要原因。而这两项因素则是“互为因果”。

大家都知道我们的祖先都是来自中国大陆，只有时间先后的不同，而台湾原住民才是“正港台湾人”。在台湾的百姓过中国农历新年及其他固有的传统节日，民间信仰的妈祖和关公都是来自大陆。因此民进党人若鼓吹“台湾人不是中国人”，则无异是掩耳盗铃和自欺欺人，也是数典忘祖及自我矮化。

蔡政府执政以来，已经听不到追求“台湾独立”的言论，毕竟那只是一个“假议题”，也是过去安抚及敷衍“台独基本教义派”的说词。日前出访宏都拉斯、自称“务实台独工作者”的赖副总统，西装上始终都是别着中华民国国旗徽章，在机场欢迎他的侨胞也是挥舞著国旗。蔡总统也出席及主持了“经国七海园区”的开幕式，不但推崇经国先生对台湾的伟大贡献，甚至还以“蒋经国的传人”自居。

吾人衷心希望蔡总统及民进党政府官员们能够早日“校正回归”，大大方方地承认自己是中国人！也让台湾百姓能大声的说出“我是台湾人，也是中国人”，不要让“中国人”这几个字让海峡对岸的人民所独享！