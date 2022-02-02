台湾安全不能全盘托付美国

来源：中时新闻网 社论

蔡英文总统以“维持现状”为国家策略，2021年台海现状尚能勉强维持，但在美中“全方位战略竞争”格局冲击下，现状已出现结构性质变：大陆军机常态性扰台、美中升高军力对峙、军备竞赛成为东亚新常态，台海被公认是“全球最危险地区”。

2022年世局依然动荡不安，美国同时面对来自中国与俄罗斯的挑战，但军事与外交力量有限，将穷于应付，唯民进党仍迷信美国保护伞，以为“联美抗中”可以有效威慑中共，浑然不觉国际情势的急遽变化。吊诡的是，《天下》最新民调显示，万一两岸发生战争，58.8%受访者认为美国政府会派兵协防台湾，54%甚至认为美军可以有效保护台湾，充分显示，在民进党政府操作下，台湾与国际现实已经脱节，将安全托付给採取战略模糊的美国。

拜登执政元年，美中终于建立“护栏”管控风险，但双方在台湾问题上的零和博弈更见激烈。拜登政府以“台湾牌”压制中共的扩张，并将台海和平拉高到区域、国际性层面。中国大陆在国家主席习近平主导下，对解决台湾问题、实现“祖国完全统一”展现了更强烈的意志与作风。北京同时警告民进党“倚美谋独”、美国等外部势力“以台制华”，将“粉碎台独”列为更迫切的工作。军机扰台从2020年的380架次升高到去年的961架次，充分显示两岸关係及台海情势的恶化。

大陆是否会武力攻台，已不再是假设性议题，美国军方将领已提出可能的时间点。但一般判断，2022年美、中都会优先处理国内问题，两大强权对抗可望稍微缓和，但双方的敌对意识已难化解，特别在台海风云变幻莫测，即使短时期内不会兵戎相见，但将一直处于高度紧绷状态，没有任何意外、误判的空间。

除了涉及大陆的领土与主权核心利益，两岸关系及台海紧张情势的症结在于台湾成为美中代理人战争的攻防焦点，同时民进党操作抗中保台意识，三个因素交互冲击加速台海安全形势恶化。而拜登的国内政治地位跌到谷底，又面临艰困国际环境，美国的军事与外交影响力逐渐式微，已成为未来美中台三边关係的重大变数。

最新路透民调显示，拜登的支持率为45%，不认同者为50%，虽没恶化，但处于低迷状态。同一调查显示，经济仍是美国民众最关切的议题，其次是公共卫生、健保、环境、犯罪、移民等，都是国内问题。美国通膨飙到40年最高点，Omicron病毒使美国难以脱离疫情，施政亮点1.75兆美元的“重建美好未来法案”受阻，这些危险指标显示，民主党今年在期中选举很可能丧失国会的多数优势，整个发展与拜登标榜的以“实力地位”对付中共恰好是背道而驰。

在对外关系上，拜登片面、仓促从阿富汗撤军的梦魇尚未消除，现在又同时面临俄罗斯及中国的两条战线，再加上伊朗及北韩蠢蠢欲动，充分暴露美国以对抗中国为核心的外交及安全战略已捉襟见肘。依此脉络，美国虽然一再承诺保护台湾免于大陆攻击，但是否有实力及意愿为遥远的台湾进行一场全面毁灭性战争，许多美国学者专家已有所保留。

大陆领导人习近平也面临重大国内议题，包括北京冬奥顺利举行、有效控制疫情、“二十大”确定习近平再次连任等，使得今年台海发生武装冲突的可能性极低，但中共推动统一进程的工作不会稍事停顿。大陆海协会副会长孙亚夫日前表示，台海形势基本格局还不会发生根本的变化，二十大有可能提出新的主张与部署，对推动对台工作、台海形势会产生影响；国台办发言人则指出，二十大将贯彻落实“（解决台湾问题）总体方略和决策部署”。

台湾在民进党政府麻醉之下弥漫偏安心态，视野只能聚焦因为二十大中共不可能采取激进行动，却忽略二十大以后的新形势，习近平在稳固政权后，将强势加速促成国家完全统一，台海可能更加动荡不安。

民进党政府专精选举及操弄意识形态，已成为无法制衡的政治怪兽，但将台湾安全交付美国，终将付出惨痛代价。美国政治学大师、史丹佛大学国际研究学院资深研究员福山警告，“很多台湾人打算依靠美国，这是很大、很大的错误。”