香港虎年脱苦困 善治要向前行

来源：明报

明报社评

今天大年初三，壬寅虎年，新春佳节，祝读者身体健康，虎虎生威，龙精虎猛。第五波疫情笼罩香港，市民再一次要在严厉防疫措施下过年，晚市禁堂食，对消费市道影响重大。虎年不想再吃苦，各方必须携手协力，一边努力控制疫情，严防海啸式爆发，一边致力谷针，推动全民接种，为走出疫情复常创造条件。今年是行政长官换届之年，更是香港回归25周年，香港要把握新时代机遇，打开良政善治新局面，推动解决社会深层次矛盾，下任特首任重道远，必须拿出决心与能耐，整顿官场庸碌风气，提升管治水平与执行力。

抗疫务实不务虚

全民接种要催谷

今年是新冠疫情爆发以来第三个农历新年。就像去年一样，今年香港并无大型贺岁活动，黄大仙祠争上头炷香等传统习俗亦未能如常。去年春节，香港同样因为防疫，需要关闭表列处所、晚市禁堂食，不同的是，当时第四波疫情持续超过3个月，正逐步走向尾声，年初二本地新增病例只有10宗，仅得两宗源头不明，防疫措施放松在望。相比之下，现时本港第五波疫情仍在上升轨道，大年初二单日本地感染个案过百，不明源头个案多达30宗，更是第五波以来最高，个案遍布多区，防疫措施短期放宽无望，疫情更有可能加剧。

本港面对Omicron和Delta两种病毒株夹击，前者传染力特强，后者杀伤力较大。医管局行政总裁高拔陞担心，春节假期后大爆发的机率已达危险水平，疫情随时海啸式来袭。市民应听从卫生官员和专家呼吁，避免跨家庭聚会，护己护人。与去年春节香港抗疫形势相比，当下最大分别在于有了新冠疫苗。本港新冠疫苗接种计划快满一年，首针接种率未达八成，跟新加坡等地的九成以上接种率尚有差距，长者打针率尤低。本港疫苗未打满未打好，“与病毒共存”不过是空谈。

新冠疫情爆发两年有余，全球抗疫一个重大经验教训，就是切忌一厢情愿盲目乐观，以为疫情一定朝人类希望的方向发展。今年结束疫情大流行是世界卫生组织目标，也是世人共同愿望，惟并非必然结果。虎年香港脱疫苦，与其务虚争辩清零或共存，不如务实谷针，实现全民接种，为复常做好准备。两岸三地现时仍奉行清零政策，中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，现在绝非跟风放宽对外门户的时候，但国家可以在公共卫生、科学以至民情心理方面，为他朝放松做好准备。内地新冠疫苗接种人数，覆盖全国人口九成，另有近三成人打了第三针，倘若外围疫情今年稍后真的缓和下来，一旦内地认为与病毒共存时机成熟，推进可以很快，香港若不尽快将接种率谷至九成以上，届时说不定难以追上内地步伐。

良政善治讲实绩

官僚庸碌碍前行

这几年，香港历经巨变。《港区国安法》实施，选举制度修改，彻底改变本港政治生态。中央强调落实“爱国者治港”，是要确保一国两制行稳致远、不容港独及反中乱港力量破坏，亦有市民对前景感到疑虑。意识形态争论可以无休无止，思想观念鸿沟非一时三刻可以克服，然而良政善治为民众带来更多幸福感，却是实实在在，能够立竿见影。中联办主任骆惠宁早前发表新春贺辞，提到良政善治是一个过程，实现这个愿景，既要健全机制，亦要推动解决社会各项深层次矛盾。若说前者针对的是制度，后者则明显涉及人的因素。良政善治千头万绪，说到最后还是人的问题，管治者的视野、能耐和执行力至为关键。

今年是香港回归25周年。《基本法》提到香港资本主义制度及生活方式50年不变，下半场即将展开。回首上半场，香港资本主义这一制百病丛生，就像很多西方发达社会一样，缺乏向上流动机会，贫富悬殊不断恶化，特区政府对此责无旁贷，下半场必须积极发愤，完善香港资本主义这一制，走一条既非内地，亦非盲目跟随西方、特别是英美新自由主义模式的道路。下月27日，香港将选出下任行政长官，提名期定于2月20日至3月5日，政界眼中具备问鼎实力的重量级人马，暂时仍未有人表态参选，无论如何，下任特首必须展现龙腾虎跃的气魄，敢于大破大立，拆解香港发展死结，力求施政高效，为政虎虎生威。

良政善治讲求积极有为，小政府不干预时代早已成为过去，近年特区政府似乎也意识到这一点，行事相对比以前主动，惟跟社会期望仍有明显落差。第五波疫情中，政府表现仍有诸般不足，官僚执行能力尤其惹人诟病，葵涌邨控疫混乱，居民怨声载道，正是一个明显例子，暴露政府缺乏战斗力。特区政府提升管治水平，必须整顿官场庸碌风气，官僚因循僵化一日不改，纵然决策意愿良好、总体方向正确，执行下来必然荒腔走板。