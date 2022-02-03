军方平行政府各有隐忧 缅甸局势胶着

来源：明报

缅甸去年政变后，逃过拘捕的国会议员与其他反政变人士接受个别少数民族地方武装（民地武）保护，同年4月宣布成立平行政府“全国团结政府”（NUG），翌月宣布成立“人民防卫军”（PDF）抵抗军方。事隔一年，军方与反政变势力均未取得压倒性优势。香港国际问题研究所东盟研究主任冯嘉诚认为，军政府在国际社会认受性低，但NUG资源少得多，双方皆难扩大优势，导致局势胶着。

据缅甸人权组织“援助政治犯协会”截至1月27日的统计，政变后有792人被捕、起诉或判囚，1498人被军政府杀害。但缅甸续有反政变民众零星快闪示威，军方亦未能有效管治边境地区。

军政府乏认受性 NUG欠资源

冯嘉诚认为，国际制裁对缅甸军政府的压力未必太大，国际认受性影响反而较重要，反军政府的缅甸驻联合国大使觉莫吞续保留使节地位，便是本身与军政府关系相对友好的中国和俄罗斯跟美国之间的共识，为敏昂莱带来一定压力。但他指出，NUG在资源筹集上只能依赖捐款和网上众筹，成员散落国内外亦令运作效率减低，难及军政府所掌控的长年企业网络；而且NUG能否维持民意成疑，更须忧虑国际社会迟早会默许军政府管治。

民地武间团结合作未必长久

NUG现获部分民地武支持，并协助培训PDF，但冯嘉诚指少数族群大多仅口头上支持，部分族群之间也有冲突，成为内部团结的隐忧，例如NUG内部对如何处理罗兴亚人问题仍有分歧。冯又提醒一些民地武仅出于战略考虑和短期利益，不满军政府而跟NUG合作，但若势力平衡改变，不能排除会有民地武退出NUG和军政府的冲突，采取其他方式争取自治权。敏昂莱过去大半年不断提及与民地武的停火协议，冯嘉诚便认为是军政府盼先解决民间示威，免同时受到民地武问题夹击。