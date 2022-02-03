选举威权体制 吞噬台湾民主

来源：中时电子报

中时社论

台湾民主近年出现退化现象，前总统马英九去年底投书报纸，认定台湾在民进党诸多倒行逆施举措之下，已是“不自由的民主”；《亚洲周刊》更以“民选独裁”批判台湾的政治体制。这些评断引来绿营人士反击，他们把台湾民主说得完美无瑕，认为批评者昧于世人对台湾民主的高度评价，是附和对岸污蔑台湾。民主衰退其实是普世现象，不但新兴民主政体纷纷重返威权，许多老牌民主政体都露出退化或是治理窘态，台湾只是其中一个。

言论自由遭侵犯

最惊悚的警讯是头号民主国家美国，被本国许多学者专家、媒体认定可能发生“内战”，连中央情报局顾问委员会成员沃尔特也在一份报告中指称，美国民主严重倒退“处于内战边缘”。她的分析有理有据，使用了对乌克兰或委内瑞拉一样的方法评估美国内战的每一种可能条件，结果发现美国已经进入非常危险可能爆发内战的阶段。

无独有偶，美国独立研究机构“系统和平研究中心”（CSP）对美国的民主侵蚀长期跟踪，去年底公布美国的“民主临界值”由“+6”降到“+5”，已蜕变为“半民主状态”，认为美国顶多算是一个半民主的国家。CSP指出，这一结果显示美国正处于“即将发生政治动荡的高风险中”，结论恰可与沃尔特的预测相互呼应。

比起美国，台湾民主的制度化程度较低，支撑条件较不成熟，近6年来更被全面执政的民进党鲸吞蚕食，一人独揽甚至一党专政的劣迹历历在目。其中侵蚀民主基石最严重的行径包括：利用立法院席次优势修改或玩弄民主的游戏规则，提案审查的固有程式迭遭破坏，动辄迳付二读，剥夺议事的宽松空间；制订有违宪之嫌的法律惩处在野党，否定政治对手的正当性；破坏民主运作所依恃的自由权利。

尤其是对言论自由的侵犯与骚扰，政府豢养网军压制异议者；抑制宪政机关立法、司法、监察自主行使职能，剥夺中选会、通传会等独立机关的超然地位；利用国家资源挹注政党操作之所需，比如收买媒体、暗养网军及资助公投。比起近年来新兴民主政体的民主倒退情况，台湾出现“选举威权”或“威权民主”等病症虽非最严重，但退化的症状十分明显。

民选独裁最恶质

世界民主倒退的一大征兆，是出现“选举威权体制”，共同特征是：形式上公民拥有政治权利、定期选举照常举行，但限制政党公平竞争；收编社会组织、媒体与有影响力人士；利用优势话语权操弄意识形态；任意改变选举游戏规则；背弃行政中立原则，官僚体系专业地位降低；政党菁英与侍从集团瓜分经济与社会资源，独揽权力结构。这些特征在台湾威权时代司空见惯，民主化后逐渐减少，如今又逆转再现，且病兆日趋严重。

最恶质的选举威权体制就是“民选独裁”，一切事态显示，蔡英文揽权和民进党滥权之下的台湾，正往这个方向大踏步前进。民主是奠基在一套政治博弈规则之中，这套规则体现了开放、透明、公平、公正、和平等精神，但在“选举威权体制”的操控下，执政党利用权力优势，透过法定的民主程序改变游戏规则，建立有利于己的不公平的环境或规定，破坏民主宪政精神与权力分立原则，积极巩固执政优势，追求长期执政的目标。

经过去年底以来的四大公投、中二补选与台北罢昶的连番胜利之后，民进党正趁胜追击，对在野党展开歼灭战。另一方面则放大胜选威势，扩大战果，进一步增强对立法、司法、监察与检调的操控深度、扩大收编民间团体与文化知识界、滥用政府资源收买桩脚与媒体或网军。在一党独大的权力生态中，蔡英文和民进党对于权力的独揽正高歌猛进，以如狼似虎的狠劲吞噬台湾的民主资源。

今年适逢地方公职选举，蔡英文和民进党正鼓足干劲，用尽执政优势所提供的权势与资源，为选举胜利铺垫坚强基础，以期在打趴在野党之后建立更结实的威权体制，选民还能不警觉吗？